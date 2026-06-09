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ICANN activa actualización crítica del DNS (¡Atención equipos de TI !)

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) prepara una actualización de seguridad clave para el sistema DNS que entrará en vigor en octubre de 2026. Aunque no se esperan interrupciones generalizadas, expertos advierten que organizaciones con software obsoleto o configuraciones manuales podrían enfrentar problemas de resolución de dominios si no realizan las verificaciones necesarias.

Por: Revistaeyn.com La mayoría de los usuarios nunca piensa en él. Sin embargo, cada vez que una persona ingresa una dirección web, envía un correo electrónico o accede a una aplicación en línea, entra en acción uno de los componentes más importantes de Internet: el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Ahora, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) se encuentra preparando una actualización de seguridad que, aunque pasará inadvertida para millones de usuarios, ya está captando la atención de operadores de red, proveedores de Internet y responsables de infraestructura tecnológica en todo el mundo. La actualización, conocida como KSK Rollover, consiste en reemplazar una firma criptográfica utilizada para verificar la autenticidad de información esencial dentro del ecosistema DNS. "El objetivo es mantener altos estándares de seguridad y asegurar que la infraestructura de Internet continúe siendo estable, segura y confiable", explicó Nicolás Antoniello, Gerente Sénior de Participación Técnica de ICANN, en diálogo con revistaeyn.com.

Un cambio invisible, pero estratégico

El DNS suele definirse como la "guía telefónica de Internet" porque traduce nombres de dominio fáciles de recordar —como revistaeyn.com— en direcciones IP que las computadoras utilizan para comunicarse. Según Antoniello, la actualización forma parte de las tareas periódicas necesarias para preservar la seguridad de una infraestructura que sostiene buena parte de la actividad digital global. "Al igual que ocurre con las contraseñas, las firmas electrónicas utilizadas para proteger sistemas críticos deben renovarse periódicamente para mantener su fortaleza y reducir riesgos futuros", señaló. La medida tiene carácter preventivo y busca fortalecer los mecanismos que garantizan la integridad y confiabilidad del DNS, uno de los pilares sobre los que opera Internet.

¿Existe riesgo de interrupciones?

La respuesta corta es sí, aunque de forma muy acotada. Desde ICANN aclaran que no se esperan impactos masivos ni fallas generalizadas. De hecho, la organización recuerda que un proceso similar realizado en 2018 se desarrolló exitosamente y sin consecuencias significativas para los usuarios. Sin embargo, aquellas organizaciones que mantengan software desactualizado o configuraciones manuales podrían encontrar dificultades para validar correctamente determinada información crítica del DNS.

"En la mayoría de los casos no debería haber inconvenientes, ya que muchos sistemas se actualizan automáticamente. Sin embargo, organizaciones que utilicen software desactualizado o configuraciones manuales podrían tener dificultades para verificar correctamente cierta información de Internet si no realizan las actualizaciones necesarias", advirtió Antoniello. La fecha clave para la transición será el 11 de octubre de 2026.

Sectores que deberían prestar más atención

Aunque la actualización afecta a toda la infraestructura global de Internet, el impacto potencial se concentra en determinados actores. Entre ellos figuran: • Proveedores de servicios de Internet (ISP). • Operadores de infraestructura de red. • Empresas que administran resolutores DNS propios. • Organizaciones con sistemas críticos altamente personalizados. • Entornos tecnológicos que continúan operando software heredado (legacy). Para ICANN, cualquier organización responsable de infraestructura digital debería verificar que sus sistemas de resolución de nombres estén preparados para la transición.

La recomendación también alcanza a empresas que dependen de terceros para la gestión de sus servicios tecnológicos. En América Latina y el Caribe, donde muchas pequeñas y medianas empresas externalizan parte de su infraestructura, Antoniello recomienda confirmar con proveedores y socios tecnológicos que los sistemas ya contemplan la actualización. "Gran parte de esta infraestructura suele ser administrada por proveedores especializados que ya gestionan correctamente este tipo de procesos", afirmó.

Una señal para CIOs y Directorios

Más allá del aspecto técnico, la actualización ofrece una lección más amplia sobre gobernanza digital y gestión de riesgos tecnológicos. Según Antoniello, este tipo de procesos debería formar parte de la agenda de los líderes empresariales porque involucra una capa fundamental de la operación digital moderna. "Se trata de una actualización preventiva de seguridad de una parte esencial de Internet. Aunque probablemente no requiera grandes cambios, es importante asegurarse de que la infraestructura de la organización esté preparada para evitar riesgos innecesarios y mantener la continuidad operativa", sostuvo. La buena noticia es que para la mayoría de las empresas la adaptación no implicará inversiones significativas. ICANN estima que, en la mayor parte de los casos, bastará con realizar verificaciones, aplicar actualizaciones pendientes y confirmar que los mecanismos automáticos funcionan correctamente.

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