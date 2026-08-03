Colombia: compleja transición presidencial con denuncias de "desobediencia civil"

Por: EFE

"Están preparando la desestabilización del país, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme", expresó el presidente electo Abelardo De la Espriella en una declaración en sus redes sociales a cinco días de su investidura.

El senador Iván Cepeda, a quien De la Espriella derrotó por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones el pasado 21 de junio, anunció ayer que la oposición al presidente electo hará manifestaciones en Bogotá, Cali y Barranquilla el próximo 7 de agosto.

"No van a ser movilizaciones ni marchas, van a ser concentraciones en Barranquilla (...) en la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en Puerto Resistencia (...) y en la ciudad de Bogotá en el Capitolio", expresó Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, quien no reconoce la elección de De la Espriella.

Cepeda explicó en una declaración en Cartagena de Indias que estas concentraciones pacíficas hacen parte de las acciones de "desobediencia civil" contra el presidente electo.

En ese sentido, De la Espriella hizo un llamado al país a "no seguir legalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido".