Colombia: Gobierno presenta mega ley para "salvar al país de la quiebra"

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El proyecto presentado ante el Congreso busca evitar una crisis fiscal, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien culpó a la administración de Gustava Petro del "sobreendeudamiento" público.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El Gobierno de Colombia presentó este jueves 29 de octubre ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico enfocado en cinco puntos que buscan "desactivar la bomba de tiempo fiscal" heredada de la gestión anterior, "apretar el cinturón" y reducir el gasto del Estado. "El Gobierno anterior del presidente, Gustavo Petro, nos dejó una bomba de tiempo", dijo el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego que presentar la ley junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

#ATENCIÓN | El vicepresiddnte José Manuel Restrepo aseguró que el 70% de la ley de rescate económico será “apretándonos el cinturón” y 9 de cada 10 colombianos no se verán afectados porque solo los de mayores ingresos van a tener más impuestos. Vía: @LuisaMercadoD https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 29, 2026

La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada. Restrepo aseguró que el proyecto pretende "salvar al país de la quiebra" y evitar una crisis fiscal que comprometa el crecimiento económico y la generación de empleo. "Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana (...), por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón", afirmó. Citado por el medio local Noticias RCN, Restrepo también cuestionó el manejo de las finanzas públicas de los últimos años. "Fueron cuatro años de derroche, de sobreendeudamiento. Necesitamos más inversión, más confianza”, expresó.

#Atención “En síntesis, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, advirtió el vicepresidente José Manuel Restrepo, en referencia a las finanzas del Estado que dejó el Gobierno de Gustavo Petro.“Hoy estamos entregándole al Congreso de la República una ley de rescate económico, una ley que significa una operación rescate”, agregó. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026