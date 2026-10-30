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Bukele dice que operación militar en Haití no es invasión y puede acabar con pandillas en ese país

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

Por Agencia EFE El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la operación en Haití para rescatar a militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, "no es una invasión", porque "no tiene interés de dominar al pueblo haitiano". El mandatario señaló, en una publicación en X, que "casi" han concluido el despliegue de sus soldados y equipo en suelo haitiano y puntualizó que "esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití".

"No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití", sostuvo. El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce.

Pèp ayisyen,Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti.Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz.Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo.Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo.Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an.Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo.Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti.“Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t'ap fè yo, m'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m'ap padonnen peche yo, m'ap fè peyi a kanpe ankò.”2 Kwonik 7:14Ede nou ede Ayiti.Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026

El presidente Bukele sostuvo que la experiencia salvadoreña contra las pandillas permitiría enfrentarlas también en territorio haitiano. Y añadió que corresponde a los haitianos decidir si quieren ese apoyo. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos”, afirmó. Bukele enfatizó que su Gobierno no pretende dominar al pueblo haitiano ni apropiarse de los recursos del país, y presentó el rescate como el objetivo central de la operación. El presidente de El Salvador mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para coordinar la ofensiva de seguridad. Durante la llamada, ambos mandatarios han reafirmado su compromiso de reforzar la cooperación bilateral y la coordinación operativa en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según han informado sendas administraciones a través de comunicados. El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.