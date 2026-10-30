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Bukele dice que operación militar en Haití no es invasión y puede acabar con pandillas en ese país

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

  • Bukele dice que operación militar en Haití no es invasión y puede acabar con pandillas en ese país

    El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana. Foto de cortesía
2026-10-30

Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la operación en Haití para rescatar a militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, "no es una invasión", porque "no tiene interés de dominar al pueblo haitiano".

El mandatario señaló, en una publicación en X, que "casi" han concluido el despliegue de sus soldados y equipo en suelo haitiano y puntualizó que "esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití".

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"No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití", sostuvo.

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce.

El presidente Bukele sostuvo que la experiencia salvadoreña contra las pandillas permitiría enfrentarlas también en territorio haitiano. Y añadió que corresponde a los haitianos decidir si quieren ese apoyo. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos”, afirmó.

Bukele enfatizó que su Gobierno no pretende dominar al pueblo haitiano ni apropiarse de los recursos del país, y presentó el rescate como el objetivo central de la operación.

El presidente de El Salvador mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para coordinar la ofensiva de seguridad. Durante la llamada, ambos mandatarios han reafirmado su compromiso de reforzar la cooperación bilateral y la coordinación operativa en el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según han informado sendas administraciones a través de comunicados.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

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Según informó la Cancillería, en el diálogo sostenido entre Bukele y Fils-Aimé, el Ejecutivo haitiano expresó su solidaridad con los familiares de los militares desaparecidos, en tanto el mandatario salvadoreño ratificó su determinación de trabajar junto a los socios internacionales bajo el respeto a la soberanía nacional para restablecer el orden.

El presidente salvadoreño explicó que "lo único" que quieren es que sus cuatro técnicos de aviación "regresen a casa", y que están dando "una lección a las pandillas, esas pandillas que hacen sufrir al pueblo haitiano, que matan a las personas que el pueblo ama, que le impiden vivir una vida normal, libre, sin miedo".

Afirmó asimismo que El Salvador es "casi" el único que está "pagando por esta operación" -sin brindar el costo de la misma-, aunque sí reconoció "un poco de ayuda logística de manos de algunos otros países".

"Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio", añadió.

De acuerdo con Bukele, el apoyo militar en Haití "no es para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto (...) venimos a Haití para luchar contra los malvados".

El pasado sábado, circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa posibilidad.

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