Suministros & Alimentos inaugura complejo industrial en Guatemala

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La nueva infraestructura cuenta con 21.000 posiciones para pallets, distribuidas entre una bodega de productos secos, con 10.500 espacios, y otra de temperatura controlada, que dispone de igual capacidad.

Por revistaeyn.com La empresa Suministros & Alimentos inauguró un nuevo complejo industrial en Villa Nueva, Guatemala, con una infraestructura de 42.000 metros cuadrados destinada a fortalecer las operaciones de almacenamiento, producción y distribución de alimentos para el sector Food Service. El proyecto contempla la generación de 600 empleos directos y 6.000 indirectos cuando alcance su plena capacidad operativa. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, participó en la inauguración y recorrió las instalaciones, donde conoció los sistemas de almacenamiento, refrigeración y las tecnologías incorporadas para optimizar la conservación y distribución de productos alimenticios.

La nueva infraestructura cuenta con 21.000 posiciones para pallets, distribuidas entre una bodega de productos secos, con 10.500 espacios, y otra de temperatura controlada, que dispone de igual capacidad. Esta última incluye cuatro cuartos fríos especializados: 9.000 posiciones para productos congelados y 1.500 para refrigerados. Además, puede recibir hasta 18 contenedores simultáneamente. En materia logística, la compañía atiende alrededor de 3.000 puntos de entrega en el país mediante una flota que incluye 60 vehículos adaptados para transportar mercancías refrigeradas y congeladas. El sistema también permite rastrear inventarios y monitorear en tiempo real la ubicación y temperatura de las unidades de transporte. El proyecto incorpora tres áreas de producción especializadas en procesamiento de carnes, vegetales y cocina industrial, además de panadería y repostería. En conjunto, estas instalaciones tendrán una capacidad productiva estimada de 3,93 millones de libras mensuales.