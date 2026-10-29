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El Salvador continuará con despliegue de más de 2.000 soldados en Haití

En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.

Por Agencia EFE El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le reafirmó el apoyo en labores de seguridad del país centroamericano contra las pandillas haitianas, a la vez que conversaron sobre el operativo para el rescate de militares salvadoreños en paradero desconocido. El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del pasado 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

La Cancillería salvadoreña informó, en un comunicado, que Bukele y el primer ministro haitiano también hablaron sobre "la permanencia de la misión que El Salvador mantiene" en Haití. "El presidente Bukele destacó la contundencia de la operación para rescatar a los aerotécnicos salvadoreños, al tiempo que reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas en dicha nación, en beneficio del pueblo haitiano", indicó la nota.

El Presidente @nayibbukele conversa con el Primer Ministro haitiano sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños. El mandatario destacó la contundencia del operativo, con un despliegue de más de 2 mil soldados, y reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad contra las pandillas en Haití, en beneficio de su población. — Cancillería de El Salvador 🇸🇻 (@cancilleriasv) October 29, 2026

El mandatario salvadoreño, según la Cancillería, "agradeció el apoyo de la población haitiana, así como la cooperación de las autoridades de ese país, incluida sus fuerzas de seguridad locales".

De acuerdo con el comunicado, "El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de 2.000 soldados" para rescatar a los soldados salvadoreños. En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.