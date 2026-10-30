Malas expectativas sobre empleo lastran confianza del consumidor en Panamá

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La tasa de desempleo en Panamá se situó en agosto pasado en el 8,5 %, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior, de septiembre de 2025, mientras que la informalidad llegó a 45,8 %, según las estadísticas oficiales.

Por Agencia EFE Las malas expectativas sobre el empleo en Panamá lastran la confianza del consumidor, que se situó en 73 puntos en septiembre pasado, dos menos que en la medición de junio, según una encuesta. La tasa de desempleo en Panamá se situó en agosto pasado en el 8,5 %, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior, de septiembre de 2025, mientras que la informalidad llegó a 45,8 %, según las estadísticas oficiales.

En el sondeo que mide Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo. Con el resultado de septiembre el ICCP sigue en la zona de desconfianza, y refleja que "el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños", como explicó la CEO y gerente general de TMG, María Alejandra Cuéllar. "Las expectativas sobre el desempleo cayeron 15 puntos y 4 de cada 10 encuestados consideran poco probable tener trabajo en los próximos seis meses, lo que mantiene a los consumidores cautelosos en sus decisiones de gasto", afirmó Cuéllar, según un comunicado oficial.