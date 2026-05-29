Copa crea sala inmersiva que invita a pasajeros en escala a visitar a Panamá

"Vamos a aprovechar los millones de pasajeros que transitan por Panamá, sin tener idea muchos de lo que ofrece este país, van de paso y lo que ven son anuncios de marcas internacionales. A partir de hoy verán las maravillas de Panamá, se maravillarán", señaló el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Copa Airlines, junto con el Gobierno de Panamá, inauguró una sala inmersiva para que los pasajeros en tránsito por el principal aeropuerto panameño puedan descubrir el país centroamericano y se animen a visitarlo en su próximo viaje aprovechando una escala que permite un programa de la aerolínea.

La sala tiene un mapa interactivo con 13 destinos del país, como la capital, sitios históricos, actividades de naturaleza, playa, cultura y gastronomía, además de contenido audiovisual y experiencias inmersivas inspiradas en los principales paisajes, según la información de la aerolínea.

La sala bautizada como 'Sala Panamá' o 'Sal a Panamá' está situada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen que acoge el 'Hub de las Américas', un centro regional de conexiones.

Ubicada entre las dos terminales del aeropuerto, los pasajeros pueden crear itinerarios personalizados en base a los días y sus intereses aprovechando el programa 'Panamá Stopover' de Copa Airlines, que permite al viajero ampliar su escala por hasta 15 días en Panamá sin coste adicional.

La iniciativa aprovecha la conectividad aérea como motor de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento para la industria turística nacional, y busca impulsar la llegada de visitantes a través del programa de Copa Airlines con la meta de alcanzar 250.000 en 2026, según la aerolínea.

"Felicitar a todo el equipo, el componente público y privado que trabajó en esta idea a lo largo de estos dos años, en relanzar este aeropuerto y tener hoy una terminal aérea de primer mundo para una ciudad que se viste de siempre en favor de su turismo, conectividad y posición geográfica privilegiada, que es nuestra diferencia frente al mundo", señaló durante el evento el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La sala, como detalló la ministra panameña de Turismo, Gloria de León, "es un espacio diseñado para que los pasajeros que conectan en a través del Hub de las Américas viva una experiencia extraordinario de lo que el país tiene que ofrecer".

"Quienes todavía no conocen nuestro país descubrirá que Panamá es mucho más que un punto de conexión. Descubrirán un destino extraordinaria y con gente maravillosa que está lista para recibir al mundo. Un país lleno de cultura, de gastronomía, biodiversidad, playas, montañas y experiencias únicas que hoy estarán mucho más cerca del viajero internacional", agregó la ministra.

Copa conecta 88 destinos en 32 países a través del Aeropuerto de Tocumen y proyecta un crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros transportados, con la expectativa de pasar de los 20,9 millones estimados para 2026 a más de 27 millones hacia finales de la década.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó a 7.614.103 pasajeros entre enero y abril de 2026, un 15 % más en comparación con el mismo lapso del año pasado, según cifras ofrecidas este jueves por las autoridades panameñas.