Copa Airlines proyecta generar unos 400 nuevos empleos en Panamá en 2026

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La aerolínea estima contar al cierre de 2026 con una flota de 121 aeronaves y mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX, según su proyección hasta 2029.

Por revistaeyn.com Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, estima que para 2026 aportará a Panamá cerca de US$1,4 millones entre pagos al fisco, instituciones gubernamentales, planilla y proveedores locales. A esto se suma el efecto ampliado del transporte aéreo y el turismo por vía aérea que, según el estudio de Oxford Economics e IATA, sustentan 194,000 empleos y aportan más de US$6.800 millones a la economía panameña, equivalente al 8 % del PIB.

“Para acompañar el crecimiento que estamos proyectando, seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. En 2026 Copa estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas y transportar 20.9 millones de pasajeros. En los últimos 18 meses, la Aerolínea ha fortalecido su red con la incorporación de nuevos destinos como San Diego, Tucumán, Puerto Plata, Los Cabos, Florianópolis y Raleigh-Durham, así como con la reactivación de rutas hacia Salvador de Bahía, Salta y Santiago de los Caballeros. Para respaldar esa operación, Copa Airlines estima contar al cierre de 2026 con una flota de 121 aeronaves y mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX, según su proyección hasta 2029. En línea con su estrategia de crecimiento de largo plazo, la Aerolínea anunció que pronto se darán a conocer noticias sobre su próxima orden de aeronaves Boeing para avanzar su expansión en la región.