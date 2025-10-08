Costa Rica: tribunal electoral pide al Congreso retirar fuero al presidente

Centroamérica & Mundo

El Tribunal de Elecciones detalló que en el expediente se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y que por el cargo que ostenta es necesario que la Asamblea Legislativa tramite el levantamiento del fuero para avanzar en el proceso que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro.

POR EFE El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) solicitó este martes a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, por aparentemente haber incurrido en beligerancia política. "La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles. Esta decisión fue adoptada en atención a una serie de denuncias acumuladas, presentadas en distintas fechas", indicó el TSE en un comunicado. El Tribunal de Elecciones detalló que en el expediente se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y que por el cargo que ostenta es necesario que la Asamblea Legislativa tramite el levantamiento del fuero para avanzar en el proceso que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro.

Se trata de denuncias presentadas por diversas personas a lo largo de los últimos meses, entre ellos líderes de partidos políticos de oposición, que señalaron al mandatario por referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales.

Oficialismo advierte de un intento de "golpe de Estado institucional"

La diputada y líder del oficialismo en Costa Rica, Pilar Cisneros, criticó este martes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la solicitud de levantamiento del fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, por presuntos actos de beligerancia política, y se preguntó si se trata de "un intento de golpe de Estado institucional". "Ahora sí cabe preguntarse: ¿Estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el tribunal seguir investigando sin levantar el fuero al presidente?", expresó Cisneros en un video publicado en sus redes sociales. Para que el fuero presidencial sea levantado se requiere la aprobación de dos terceras partes del Legislativo, es decir 38 votos de los 57 diputados que integran ese poder. En septiembre pasado, Chaves superó un proceso del levantamiento del fuero solicitado por la Fiscalía General por un caso de supuesto manejo irregular de fondos. La inédita votación terminó con 34 a favor y 21 en contra.