Líderes con mayor autoconciencia logran equipos un 36 % más de compromiso y menor rotación

Empresas & Management

Hablar de liderazgo suele asociarse a metas cumplidas, resultados financieros o capacidad para tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, una dimensión clave sigue quedando en segundo plano: la autoconciencia.

El cierre de un año suele traer balances, metas cumplidas y pendientes por resolver. Pero también abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo se ejerce el liderazgo en organizaciones cada vez más exigidas por la incertidumbre. Para Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional y master coach, el verdadero punto de partida no está en los indicadores ni en los planes estratégicos, sino en la capacidad del líder para mirarse a sí mismo. Reconocer lo que se siente, comprender cómo esas emociones influyen en las decisiones y asumir el impacto que tienen sobre los demás parece un ejercicio básico, pero rara vez se practica de forma consciente.

En el día a día laboral abundan ejemplos de lo contrario: directivos que se jactan de rendir “mejor bajo presión”, cuando en realidad contagian ansiedad a sus equipos, o profesionales que aceptan un puesto solo por el atractivo económico y, poco tiempo después, se sienten desmotivados y fuera de lugar. La evidencia respalda esta mirada. Una investigación publicada en 2022 en el Journal of Applied Psychology, que analizó a más de 3.000 ejecutivos de compañías globales, reveló que los líderes con altos niveles de autoconciencia logran equipos con mayor compromiso —hasta un 36 % más— y con menor rotación. El motivo es simple: cuando quien lidera se conoce y regula sus emociones, se construyen entornos de mayor confianza y coherencia. Giraud sostiene que, tras años marcados por tensiones, cambios acelerados y aprendizajes forzados, el liderazgo ya no puede medirse únicamente por resultados financieros. “La verdadera prueba está en la capacidad de sostenerse internamente en medio de la incertidumbre”, afirma. Desde esta perspectiva, la autoconciencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta esencial para iniciar un nuevo ciclo con claridad. Antes de definir objetivos, repartir indicadores o ajustar presupuestos, el experto propone una pregunta incómoda pero necesaria: ¿las decisiones se toman desde los valores personales o desde carencias y necesidades individuales?