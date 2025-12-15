Empresas & Management

Vans llega a El Salvador de la mano de la marca ADOC

Este lanzamiento oficializa la presencia directa de la marca en el país tras haber sido asumida por Empresas ADOC este año, consolidándola como distribuidor y operador exclusivo de Vans en Centroamérica.

Por revistaeyn.com ADOC inaugura la primera tienda Vans en El Salvador. La empresa indicó que la marca icónica "Off The Wall" llegó a Metrocentro San Salvador con un concepto urbano que impulsa la cultura local a través del música, el Skate y Arte&Diseño. El impulso de esta marca es un hito significativo en la estrategia de expansión regional de ADOC.

El grupo ya opera tres tiendas en Panamá y proyecta futuras aperturas en la región. "Celebramos con orgullo la apertura de la primera tienda VANS en El Salvador, un hito posible gracias al compromiso, la pasión y el trabajo de nuestro equipo de ADOCKERS", apuntó en redes sociales Arturo Sagrera Palomo, Executive Chairman de ADOC.