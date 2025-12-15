Vans llega a El Salvador de la mano de la marca ADOC

Por revistaeyn.com
ADOC inaugura la primera tienda Vans en El Salvador. La empresa indicó que la marca icónica "Off The Wall" llegó a Metrocentro San Salvador con un concepto urbano que impulsa la cultura local a través del música, el Skate y Arte&Diseño.
El impulso de esta marca es un hito significativo en la estrategia de expansión regional de ADOC.
Este lanzamiento oficializa la presencia directa de la marca en el país tras haber sido asumida por Empresas ADOC este año, consolidándola como distribuidor y operador exclusivo de Vans en Centroamérica. El grupo ya opera tres tiendas en Panamá y proyecta futuras aperturas en la región.
"Celebramos con orgullo la apertura de la primera tienda VANS en El Salvador, un hito posible gracias al compromiso, la pasión y el trabajo de nuestro equipo de ADOCKERS", apuntó en redes sociales Arturo Sagrera Palomo, Executive Chairman de ADOC.
Vans se ha conectado con la cultura juvenil por más de 59 años para promover la autoexpresión creativa, la autenticidad y la individualidad.
“Vans, con su legado en deportes de acción y su rol como una de las marcas de cultura juvenil más influyentes del mundo, llega para conectar con nuevas audiencias, impulsar la creatividad y ofrecer experiencias auténticas. Estamos orgullosos de traer este concepto que honra la autoexpresión y sigue construyendo futuro desde Centroamérica,” expresó Copelia Cornejo, Gerente General de Empresas ADOC El Salvador.