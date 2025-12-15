El consumidor latinoamericano 2026: del optimismo resiliente a la búsqueda de confianza y comunidad

Por revistaeyn.com
América Latina inicia el camino hacia 2026 con un consumidor distinto. Luego de un 2025 marcado por la resiliencia, la aceleración del comercio electrónico y la adopción masiva de billeteras digitales, el comportamiento de consumo en la región comienza a girar hacia la prudencia, la cercanía y la demanda de pruebas reales de valor.
Así lo indica un análisis realizado por LatAm Intersect, que identifica cuatro grandes transiciones que marcarán el pulso del consumo y, en consecuencia, las tendencias de marketing en el próximo año. Según el informe, el nuevo consumidor latinoamericano será más incierto, más comunitario, emocionalmente nostálgico y mucho más selectivo frente al uso de la tecnología.
“La región mostró una fortaleza notable en 2025, pero esa misma resiliencia está dando paso a una necesidad mayor de seguridad, estabilidad y pruebas claras de valor”, explica Livia Gammardella, Head de Marketing & Digital de LatAm Intersect. “Los consumidores ya no buscan solo mensajes inspiradores: esperan marcas que demuestren, con hechos, que entienden su realidad”.
1. Del consumidor resiliente al consumidor incierto
El optimismo cauteloso que caracterizó a 2025 comienza a diluirse. Aunque el consumo de los hogares llegó a crecer por encima del PIB en varias economías y más de la mitad de los consumidores utilizó siete o más canales de compra, el escenario para 2026 es más conservador.
Según LatAm Intersect:
-52% de los consumidores está preocupado por su situación financiera.
-El crimen y la violencia superaron a la inflación como principal preocupación regional.
-Se espera un aumento en decisiones de mantenimiento y reparación, por encima del recambio.
Para el marketing, esto implica un cambio claro: menos estímulo aspiracional y más foco en valor, durabilidad y utilidad comprobable.
2. De lo sostenible a lo comunitario: el auge de lo hiperlocal
El interés por productos locales no es nuevo, pero en 2026 se profundiza y se transforma. El estudio señala que 60% de los brasileños, 59% de los colombianos y 54% de los mexicanos quieren comprar más productos nacionales, tendencia que ahora se combina con una búsqueda de experiencias presenciales y vínculos comunitarios.
Algunos datos clave:
-75% de los consumidores preferiría comprar marcas locales si la calidad se mantiene.
-El retail experiencial gana terreno frente al comercio puramente transaccional.
Casos como la sandalia “Encardida” de Havaianas —rebautizada por los propios usuarios— muestran cómo las comunidades ya no solo consumen marcas, sino que co-crean su identidad en tiempo real.
3. Del autocuidado a la nostalgia: la emoción como refugio
Si en 2025 el bienestar fue un motor de consumo (48% lo priorizó en su gasto), LatAm Intersect detecta una nueva capa emocional emergente: la nostalgia, impulsada por la fatiga digital y la incertidumbre.
El fenómeno es especialmente fuerte en las nuevas generaciones:
-53% de los colombianos cree que el país era mejor en 1975.
-La Generación Z es hoy la más nostálgica: 54% prefiere estética vintage y 50% siente afinidad con medios del pasado.
-92% de los jóvenes brasileños notó un aumento de contenido retro en 2025.
Para las marcas, esto se traduce en oportunidades ligadas a objetos físicos, rituales cotidianos y herencias culturales reconocibles, reinterpretadas con una mirada contemporánea.
4. De la curiosidad por la IA a la búsqueda de confianza
La inteligencia artificial ya forma parte del consumo cotidiano: 65% de los consumidores la utiliza, aunque persisten dudas sobre falsedad, manipulación y uso de datos. De cara a 2026, el informe anticipa un giro clave: la IA dejará de ser novedad y pasará a ser filtro de confianza.
Los datos lo confirman:
+La IA será aceptada solo si aporta transparencia y certeza.
-62% de los consumidores globales confiaría más en marcas que expliquen cómo usan IA.
-En Brasil, el uso de IA para apoyo emocional creció del 10% al 44% en un año.
Qué significa todo esto para las estrategias de marketing en 2026
Según LatAm Intersect, el desafío para las marcas será demostrar coherencia en un contexto atravesado por incertidumbre económica, fatiga digital y desconfianza institucional.
“Estamos viendo a un latinoamericano que ya no quiere promesas, sino pruebas: busca estabilidad financiera, cercanía comunitaria, referencias culturales familiares y una tecnología que sea transparente”, concluye Gammardella.
Frente a este escenario, el análisis identifica cuatro estrategias clave para 2026:
-Storytelling basado en pruebas reales, no solo en relatos aspiracionales.
-Microcomunidades que integren lo digital con lo presencial.
-Revivals que resignifiquen la nostalgia desde una mirada actual.
-Ecosistemas de influencia colaborativos, donde macrocreadores, voces locales y usuarios reales validen la autenticidad de las marcas.