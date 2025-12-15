El consumidor latinoamericano 2026: del optimismo resiliente a la búsqueda de confianza y comunidad

Por revistaeyn.com

América Latina inicia el camino hacia 2026 con un consumidor distinto. Luego de un 2025 marcado por la resiliencia, la aceleración del comercio electrónico y la adopción masiva de billeteras digitales, el comportamiento de consumo en la región comienza a girar hacia la prudencia, la cercanía y la demanda de pruebas reales de valor.

Así lo indica un análisis realizado por LatAm Intersect, que identifica cuatro grandes transiciones que marcarán el pulso del consumo y, en consecuencia, las tendencias de marketing en el próximo año. Según el informe, el nuevo consumidor latinoamericano será más incierto, más comunitario, emocionalmente nostálgico y mucho más selectivo frente al uso de la tecnología.

“La región mostró una fortaleza notable en 2025, pero esa misma resiliencia está dando paso a una necesidad mayor de seguridad, estabilidad y pruebas claras de valor”, explica Livia Gammardella, Head de Marketing & Digital de LatAm Intersect. “Los consumidores ya no buscan solo mensajes inspiradores: esperan marcas que demuestren, con hechos, que entienden su realidad”.

1. Del consumidor resiliente al consumidor incierto

El optimismo cauteloso que caracterizó a 2025 comienza a diluirse. Aunque el consumo de los hogares llegó a crecer por encima del PIB en varias economías y más de la mitad de los consumidores utilizó siete o más canales de compra, el escenario para 2026 es más conservador.

Según LatAm Intersect:

-52% de los consumidores está preocupado por su situación financiera.

-El crimen y la violencia superaron a la inflación como principal preocupación regional.