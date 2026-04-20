Cuba confirma una reunión en la isla con representantes de Washington

Por: EFE

"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", afirmó a la publicación el subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, Alejandro García del Toro.

El Gobierno de Cuba, según trascendió, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", argumentó García del Toro.

Según Granma, que no cita nombres concretos, por parte de EE.UU. participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que la parte cubana estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".