Donald Trump discutirá con Mark Rutte una posible salida de la OTAN de EE.UU.

Por: EFE

La retirada de Estados Unidos de la OTAN "es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas" con (Mark) Rutte, explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

Añadió que "tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde".

La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el estrecho de Ormuz.