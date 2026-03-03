Centroamérica & Mundo

Guerra de Irán: Trump cierra la puerta al diálogo y la OTAN confirma apoyo europeo

El presidente de Estados Unidos aseguró que las capacidades militares iraníes están “destruidas” y descartó abrir un diálogo con Teherán. La OTAN afirmó que la ofensiva cuenta con “amplio apoyo” en Europa y Grecia se convirtió en el primer país europeo en reforzar su defensa con misiles Patriot tras el ataque con drones a Chipre.

Por: revistaeyn.com / Agencias La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán escaló este martes luego de que el presidente Donald Trump afirmara que ya es “demasiado tarde” para negociar con Teherán. “Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió el mandatario en su red Truth Social, al compartir un artículo de opinión favorable a la ofensiva publicado en The Washington Post. El mensaje llega en medio de la operación militar iniciada el sábado por Washington en coordinación con Israel contra la República Islámica, una ofensiva que —según la Casa Blanca— busca desmantelar el programa nuclear iraní, su capacidad de misiles balísticos y su poder naval. Trump ya había adelantado en una entrevista con The Atlantic que Irán estaba buscando canales de diálogo para frenar la guerra, pero insistió en que la oportunidad se perdió tras los ataques iniciales. Además, el presidente prometió que la ofensiva continuará hasta destruir “todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares”, y advirtió que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría producirse “muy pronto”.

Irán niega intención de negociar

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, negó que Irán tenga intención de negociar y rechazó que su país planee atacar directamente a Estados Unidos, pese a que la Casa Blanca justificó la operación como un movimiento “preventivo”. En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses, entre ellos Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Al menos seis militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la operación. Washington cerró sus embajadas en Kuwait y, de manera temporal, en Arabia Saudí, y pidió a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio, incluidos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y Yemen.

La OTAN habla de “amplio apoyo” en Europa

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que los ataques contra Irán cuentan con “amplio apoyo” entre los aliados europeos. “Siento un amplio apoyo en Europa. Hablé por teléfono con muchos líderes el fin de semana y también a principios de esta semana”, declaró durante una visita a Macedonia del Norte. Rutte señaló que “la neutralización de la capacidad de misiles balísticos y la desaparición de Alí Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden”, aunque remarcó que la alianza “no está implicada” directamente en las operaciones militares. No obstante, advirtió que la OTAN defenderá “hasta el último centímetro” del territorio aliado ante cualquier amenaza derivada de la escalada en Oriente Medio.

Grecia, el primer europeo en accionar

En el terreno europeo, Grecia fue el primer país en adoptar medidas militares concretas tras la escalada. El Gobierno griego decidió instalar un sistema de misiles antiaéreos MIM-104 Patriot en la isla de Cárpatos, en el extremo sureste del Mediterráneo oriental, como parte de un “fortalecimiento preventivo” de su defensa aérea. La decisión se produjo después de que la base británica de Akrotiri, en Chipre, fuera atacada con drones de fabricación iraní que despegaron desde el Líbano, donde opera Hizbulá, aliado de Irán y considerado grupo terrorista por la Unión Europea. Los misiles Patriot, de fabricación estadounidense, tienen un alcance de hasta 150 kilómetros y pueden interceptar aviones de combate, drones, misiles de crucero y misiles balísticos, atacando simultáneamente hasta nueve objetivos. Además, Grecia ya envió cuatro cazas F-16 a Chipre y prevé el despliegue de las fragatas ‘Psara’ y ‘Cimón’, esta última equipada con misiles antiaéreos Aster-30, mientras que la primera cuenta con un sistema anti-drones C-UAS probado en operaciones en el Mar Rojo.

Una guerra que amplía su radio de acción