Trump dice que Irán le ha dado “un regalo muy grande” relacionado con Ormuz

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El presidente estadounidense declaró que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaban en marcha y añadió que Teherán “desea fervientemente” llegar a un acuerdo.

Por: revistaeyn.com - Agencias El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Irán le ha hecho a su país “un regalo muy grande” ligado al estrecho de Ormuz, aunque el mandatario no quiso dar más detalles al respecto. Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo, Trump se mostró convencido, en declaraciones a los medios, de que Irán va a “alcanzar un acuerdo” en el marco de las conversaciones que, el mandatario asegura, que están manteniendo Washington y Teherán.

Según Trump, en la república islámica se ha producido “un cambio en el régimen”. El presidente aseguró que tras eliminar a varias figuras de la cúpula iraní —entre ellos el líder supremo Alí Jameneí— los actuales representantes iraníes “son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar, y que crearon todos estos problemas”.

Acuerdo incierto

El presidente de EE.UU. añadió también que, pese a no confiar en ellos (la nueva cúpula del régimen iraní), está convencido de que van a llegar a un acuerdo y puso como ejemplo de ello el mencionado “regalo”.

“Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron”, aseguró Trump.

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está “relacionado con el petróleo y el gas”, y que ha sido “un gesto muy amable” que demuestra que la Casa Blanca está “tratando con las personas indicadas”.



Ormuz, la pieza "de oro" en la jugada