EE.UU. investiga a más políticos mexicanos: ahora a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas

Por: Revistaeyn.com

La presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad entró en una nueva fase.

Un reporte publicado por Los Angeles Times sostiene que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos pertenecientes al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado.

Según el diario estadounidense, que cita fuentes anónimas familiarizadas con las pesquisas, ambos mandatarios habrían sido objeto de investigaciones federales y también habrían enfrentado restricciones relacionadas con sus visas estadounidenses.

La publicación señala que Durazo estaría siendo investigado por supuestos nexos con organizaciones criminales, mientras que Villarreal aparecería vinculado a una investigación relacionada con el contrabando de combustibles, una actividad conocida en México como "huachicol" y considerada una de las principales fuentes de financiamiento de grupos criminales en distintas regiones del país.

Los Angeles Times asegura además que ambos gobernadores continúan viajando a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales de ingreso asociados a procesos de cooperación con autoridades de ese país.

Las acusaciones fueron rechazadas por los gobiernos estatales involucrados.

Desde Sonora, la administración de Alfonso Durazo afirmó que el gobernador mantiene una visa vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre investigaciones en su contra por parte de las autoridades estadounidenses. "Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento", señaló el Gobierno estatal en un comunicado difundido tras la publicación del reportaje.

En Tamaulipas, colaboradores de Américo Villarreal también cuestionaron la información y aseguraron que no existe documentación pública que respalde los señalamientos difundidos por el periódico estadounidense.

El propio Villarreal calificó las acusaciones como falsas y carentes de pruebas.

La controversia escaló rápidamente hasta la presidencia mexicana. Durante su conferencia matutina, la mandataria Claudia Sheinbaum cuestionó el origen y la intención de las filtraciones.

"¿Cuál es el interés?", preguntó la presidenta al referirse a la difusión de versiones sobre presuntas cancelaciones de visas y posibles investigaciones contra funcionarios mexicanos.

Sheinbaum sugirió que este tipo de información podría utilizarse para generar temor entre ciudadanos y figuras públicas mexicanas ante eventuales sanciones migratorias o medidas adoptadas por Washington.

Las revelaciones llegan en un momento particularmente sensible para la relación bilateral.