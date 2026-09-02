EE.UU. pide a sus aliados que rompan vínculos con Nicaragua

Por: Agencias

Washington exhortó este miércoles a sus aliados a finalizar cualquier nexo con el régimen de Nicaragua, tras la decisión del Congreso del país centroamericano de prohibir la participación de opositores en las elecciones.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo.

"Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas", advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y al movilizar a sus aliados en América Latina.