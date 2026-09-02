Canal de Panamá presenta presupuesto para 2027 con aportes por US$3,608 millones

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El presupuesto prioriza la sostenibilidad de la operación y las inversiones estratégicas para proteger el negocio y preparar al Canal para el futuro.

Por revistaeyn.com El Canal de Panamá presentó ante el Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto para la vigencia del año fiscal 2027 (AF 2027), que contempla ingresos por US$5,555 millones y está orientado a asegurar la sostenibilidad de la operación, proteger el negocio y avanzar con las inversiones necesarias para preparar al Canal para el futuro. El proyecto de presupuesto se sustenta en una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB.

Entre sus principales premisas considera un escenario de condiciones hídricas retadoras, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, y medidas operativas dirigidas a optimizar la gestión del recurso hídrico. Para el AF 2027 se prevén aportes directos al Tesoro Nacional por US$3,608 millones, US$414 millones más que los US$3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026. Adicionalmente, se estiman otros pagos al Estado por US$329 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal y la cuota obrero-patronal. En conjunto, los aportes directos y otros pagos al Estado alcanzarían US$3,937 millones.

Tres prioridades estratégicas

El presupuesto responde a tres prioridades estratégicas: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro. En ese marco, contempla recursos para la sostenibilidad operativa, la protección de activos y la gestión de riesgos; programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la Cuenca; ciberseguridad y continuidad tecnológica; así como inversiones en formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y fortalecimiento de capacidades. También acompaña el avance de las principales iniciativas estratégicas del Canal, entre ellas el proyecto de lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, como parte de la estrategia de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta. La estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el AF 2027 y el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes. Como parte de la estructura financiera del presupuesto, se contempla una actualización del derecho por tonelada neta, que pasa de US$1.00 a US$1.75 por tonelada CP/SUAB.