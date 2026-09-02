Canal de Panamá presenta presupuesto para 2027 con aportes por US$3,608 millones

Por revistaeyn.com
El Canal de Panamá presentó ante el Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto para la vigencia del año fiscal 2027 (AF 2027), que contempla ingresos por US$5,555 millones y está orientado a asegurar la sostenibilidad de la operación, proteger el negocio y avanzar con las inversiones necesarias para preparar al Canal para el futuro.
El proyecto de presupuesto se sustenta en una proyección de 10,750 tránsitos de buques de alto calado y 457.3 millones de toneladas CP/SUAB.
Entre sus principales premisas considera un escenario de condiciones hídricas retadoras, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, y medidas operativas dirigidas a optimizar la gestión del recurso hídrico.
Para el AF 2027 se prevén aportes directos al Tesoro Nacional por US$3,608 millones, US$414 millones más que los US$3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.
Adicionalmente, se estiman otros pagos al Estado por US$329 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal y la cuota obrero-patronal.
En conjunto, los aportes directos y otros pagos al Estado alcanzarían US$3,937 millones.
Tres prioridades estratégicas
El presupuesto responde a tres prioridades estratégicas: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro.
En ese marco, contempla recursos para la sostenibilidad operativa, la protección de activos y la gestión de riesgos; programas de mantenimiento, seguros, conservación y reforestación de la Cuenca; ciberseguridad y continuidad tecnológica; así como inversiones en formación y bienestar del capital humano, relevo generacional y fortalecimiento de capacidades.
También acompaña el avance de las principales iniciativas estratégicas del Canal, entre ellas el proyecto de lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico, como parte de la estrategia de largo plazo para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta.
La estructura de peajes del Canal de Panamá se mantiene sin cambios para el AF 2027 y el proyecto de presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes aplicables a sus clientes.
Como parte de la estructura financiera del presupuesto, se contempla una actualización del derecho por tonelada neta, que pasa de US$1.00 a US$1.75 por tonelada CP/SUAB.
Con esta actualización, el derecho por tonelada neta no aumenta el monto total que recibe el Estado, sino que cambia la composición del pago.
Por otro lado, no representa un aumento de peajes ni modifica las tarifas vigentes aplicables a los clientes del Canal.
El derecho por tonelada neta constituye un gasto para la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que incide en su utilidad neta y margen operativo, pero no afecta los aportes al Tesoro Nacional, conformados por excedentes, derecho por tonelada y tasas por servicios.
En materia de inversiones, el proyecto de presupuesto contempla US$341.3 millones para nuevas inversiones, incluyendo proyectos de capital, provisión para contingencias y el programa especial para el desarrollo de proyectos.
Estas inversiones comprenden el reemplazo de activos y adquisiciones necesarias para sostener la operación, así como recursos destinados a las primeras etapas de maduración de proyectos estratégicos y proyectos mayores.
Para el AF 2027, el proyecto de lago de Río Indio contempla adicionalmente una ejecución planificada de B/.82 millones. Este proyecto representa una solución integral al tema del manejo de los recursos hídricos, que garantice la cantidad, calidad y control del recurso hídrico para consumo de la población y las operaciones del Canal.
Durante este año fiscal se iniciarán los primeros reasentamientos y procesos de compensación, así como la licitación del diseño y construcción de la obra.
Tras su consideración por el Consejo de Gabinete, el proyecto de presupuesto continuará el proceso establecido en la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá para su consideración por la Asamblea Nacional.