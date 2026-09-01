Trabajar para construir patria, dice presidente de Honduras al celebrar la independencia

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El jefe de Estado encabezó en la Casa Presidencial, acompañado de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, militares y del cuerpo diplomático, la ceremonia del 'Día de la bandera'.

Por Agencia EFE El presidente de Honduras, Nasry Asfura, rindió un homenaje a la bandera nacional, azul y blanco, en el inicio de las fiestas conmemorativas por los 205 años de la independencia del país de la Corona española, y dijo que "la patria se construye trabajando". "La patria no se construye solamente con palabras, la patria se construye trabajando, se construye cumpliendo, se construye haciendo las cosas bien para cada hondureño", subrayó Asfura.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Presidencial, acompañado de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, militares y del cuerpo diplomático, la ceremonia del 'Día de la bandera'. La efemérides coincide con el inicio de la conmemoración de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de la Corona española, el 15 de septiembre de 1821. Al homenaje a la bandera asistieron además representantes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y diplomáticos, entre ellos los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. "Nuestra bandera representa lo que hoy somos, con una historia, nuestra independencia, nuestros héroes y también el futuro que queremos construir. Hoy estamos celebrando en este mes la conmemoración de 205 años de independencia, son 205 años de identidad, de esfuerzo, de amor por esta tierra que nos vio nacer", enfatizo Asfura.