Chevron invertirá US$7.000 millones para duplicar producción en Venezuela

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Chevron ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a US$7.000 millones en cinco años, el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción.

Por Agencia EFE El gigante petrolero estadounidense Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir US$7.000 millones durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país. Su anuncio llega tan sólo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

Concretamente, y según ha detallado a través de un comunicado, Chevron ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a US$7.000 millones en cinco años, el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción. Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan más que duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026. Como parte de los acuerdos, la compañía ha recibido nuevas áreas en la llamada Faja del Orinoco, donde ya cuenta con presencia. "Nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas", asegura en el comunicado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth. Así, "con mejores condiciones y áreas adicionales, estamos fortaleciendo una cartera que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo".