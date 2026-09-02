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Latinoamérica duplicó en menos de un año capacidad de almacenar electricidad

Las baterías permiten almacenar la energía producida en momentos de alta oferta y utilizarla posteriormente, cuando aumenta la demanda, contribuyendo además a reducir los vertimientos de energía y aliviar las restricciones de la red de transmisión.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe duplicó en menos de un año su capacidad de almacenamiento de energía en baterías (BESS), al pasar de 1.683 megavatios (MW) en 2025 a 3.408 megavatios en agosto de 2026, según destacó la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde). El organismo internacional, con sede en Ecuador, precisó en un comunicado que "el incremento marca el tránsito desde proyectos puntuales hacia una nueva etapa en la que el almacenamiento comienza a ganar escala y a desempeñar un papel creciente en la integración de energías renovables y la flexibilidad de los sistemas eléctricos".

Chile lidera el desarrollo del almacenamiento con baterías en la región, con 2.291 megavatios en operación, equivalente a cerca de dos tercios del total regional identificado. A junio de 2026, el país suma 2.389 megavatios en fase de pruebas y 4.960 MW en construcción, alcanzando aproximadamente 9,6 gigavatios (GW) de capacidad entre proyectos operativos, en pruebas y en construcción. Este crecimiento responde, principalmente, a la rápida expansión de la energía solar y eólica y a la necesidad de aprovechar mejor la generación renovable disponible. Las baterías permiten almacenar la energía producida en momentos de alta oferta y utilizarla posteriormente, cuando aumenta la demanda, contribuyendo además a reducir los vertimientos de energía y aliviar las restricciones de la red de transmisión. La expansión también comienza a extenderse por la región, aunque con modelos diferentes, apuntó la Olacde.