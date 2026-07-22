El Brent da nuevo brinco de 4% y el barril de petróleo vuelve a superar los US$90

Por: EFE

El precio del barril de Brent para entrega en septiembre registra una subida de más del 4%, y el barril ha llegado a alcanzar los US$95, un precio en el que no se situaba desde el pasado 4 de junio, cuando cerró en US$95,03, impulsado por el recrudecimiento de los ataques entre EE. UU. e Irán.

El Brent, antes de la apertura de los mercados europeos, a las 08:00 horas (06:00 GMT) registraba una subida del 1%, con el barril al filo de los US$92, sin embargo a medida que avanzaba la sesión, el crudo de referencia en Europa iba aumentando su alza hasta el 4,38 %, con el barril alcanzando los US$95.

El precio máximo del Brent se produjo el pasado 3 de junio, cuando el barril se aproximó a los US$100, al situarse en US$98,99.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., registra un avance del 3,55 %, con el barril en US$87,33; mientras que el gas natural TTF también tiene un aumento similar, del 3,89%, con el megavatio/hora en 61,98 euros.

El incremento del precio del petróleo se produce tras amenazar Irán este miércoles con atacar los intereses de EE. UU., sus aliados y los países que lo apoyan si Washington lanza ataques contra sus instalaciones nucleares u otros centros sensibles del país, en medio de la creciente escalada militar entre ambas partes.

La advertencia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el martes con atacar "muy pronto y con mucha fuerza" la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

EE. UU. completó esta madrugada once noches consecutivas de bombardeos contra territorio iraní, especialmente en el sur del país, mientras que Teherán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.

Entre tanto, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha afirmado que espera que "pronto surjan buenas noticias" y prevalezca la paz tras reunirse en Islamabad con su homólogo iraní, Eskandar Momeni, en medio de los esfuerzos paquistaníes para sostener la mediación entre Teherán y Washington.