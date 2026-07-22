Costa Rica avanza hacia su incorporación al Acuerdo de Asociación de Economía Digital

La entrega se realizó en Nueva Zelanda, país que actúa como depositario del Acuerdo, en el marco de la Reunión Ministerial de la Iniciativa Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT-P, por sus siglas en inglés).

La Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, presentó el instrumento de adhesión de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés), con lo cual el país avanza hacia la conclusión de su proceso de incorporación.

La presentación del instrumento de adhesión representa la culminación de un proceso iniciado en diciembre de 2022, que incluyó un amplio trabajo técnico e interinstitucional para asegurar que Costa Rica cumpliera con los altos estándares del Acuerdo.

Para Costa Rica, el DEPA representa una oportunidad estratégica considerando que los servicios representan hoy día el 46 % de las exportaciones totales y cerca de la mitad de ellas se realiza a través de medios digitales.

“Para una economía abierta y conectada con el mundo como la nuestra, es indispensable facilitar el comercio electrónico transfronterizo, proteger la privacidad de los datos, trabajar de cara a tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y apoyar a las pequeñas y medianas empresas”, manifestó Trejos.

La adhesión al DEPA permitirá a Costa Rica integrarse plenamente a una iniciativa pionera, reforzará su posicionamiento internacional como un socio seguro y confiable y, además, fortalecerá la cooperación con Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur en áreas como comercio sin papel, ciberseguridad e identidad digital.

El DEPA fue aprobado por la Asamblea Legislativa 12 de mayo de 2026. Su entrada en vigor para nuestro país se completará cuando las demás partes del acuerdo confirmen el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos.