El Escudo de las Américas, encabezado por EE.UU., pide respetar transición en Colombia

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar "un golpe de Estado" luego de que este manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

Por: EFE Estados Unidos, junto a los otros 12 países miembros del Escudo de Las Américas, hicieron este viernes un llamado a respetar los resultados oficiales de las elecciones en Colombia y advirtieron que cualquier intento de deslegitimar el proceso electoral o de obstaculizar la transición de gobierno supone un desconocimiento de la voluntad popular. El comunicado compartido por el Departamento de Estado de EE.UU. y suscrito también por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, expresa su "profunda preocupación" por declaraciones y acciones que, "sin fundamentos debidamente justificados", ponen en duda la integridad del proceso electoral y generan incertidumbre sobre la transición institucional en Colombia. Los firmantes rechazaron cualquier acción o decisión que busque desacreditar a las autoridades electorales, desconocer el mandato otorgado por los ciudadanos u obstaculizar el proceso de empalme entre gobiernos, e instaron a las autoridades colombianas a garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, en estricto apego a la Constitución, la ley y los principios democráticos.

Polémica por la transición del poder en Colombia