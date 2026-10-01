El Salvador convoca a las Elecciones 2027; Bukele buscará tercer mandato

Por: EFE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó este miércoles a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que habilitó la reelección presidencial inmediata y amplió de cinco a seis años el período de Gobierno.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, señaló que en la jornada electoral de ese 28 de febrero de 2027 se elegirán un total de 582 cargos de elección popular, entre ellos el presidente y vicepresidente.

El TSE "asume el desarrollo de estas elecciones con imparcialidad e independencia", afirmó Soriano, que fue propuesta por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) para ocupar el cargo de presidenta del ente rector de los comicios.

La magistrada presidenta hizo especial énfasis en el voto de los salvadoreños que viven en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos, quienes, por primer vez, podrán elegir a seis diputados de la Asamblea Legislativa, de un total de 60.

Unos 982.682 salvadoreños que se encuentran en el extranjero están habilitados para votar en los comicios de 2027, cuando se elegirán también a los integrantes de la Asamblea Legislativa y los titulares de las Alcaldías.

Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos tienen entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre próximos para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

El presidente Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, parte como favorito en las elecciones del próximo año, en las que también se espera que su partido Nuevas Ideas mantenga su dominio en el Congreso, actualmente con solamente tres representantes de la oposición.

Los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) también competirán con sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia pero con pocas o nulas opciones de ganar.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, el 31 de julio de 2025, la reforma a los artículos de la Constitución, con lo que Bukele tuvo vía libre para optar por el tercer mandato.

Esta reforma incluyó elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta electoral.