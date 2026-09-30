Presidente Arévalo: “Mañana las facturas del combustible serán más bajas”

Por: Revistaeyn.com
El presidente Bernardo Arévalo informó que, tras la publicación del Decreto 22-2026 Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia Consumidor de Combustibles, en el diario oficial, se eliminarán temporalmente los impuestos a los combustibles.
"Sabemos que para muchas familias estos días no han sido fáciles debido al alto precio de los combustibles, situación que nos afecta a todos y que se origina por circunstancias que están más allá de nuestras fronteras y que están fuera de nuestro control, pero cuyo efecto es directo sobre nuestra economía", argumentó el Presidente durante la conferencia de prensa habitual, denominada La Ronda.
El gobierno guatemalteco indicó además que trabajan en la elaboración del reglamento requerido por la ley. Sin embargo, aclaró el mandatario, la entrada en vigor de la reducción no depende de la aprobación de ese reglamento, por lo que los consumidores deberían observar precios más bajos desde el día siguiente a la publicación del decreto.
Las autoridades reconocieron que la medida no resuelve por completo el impacto económico, pero señalaron que contribuirá a aliviar los gastos de los hogares en un contexto complicado.
Las exenciones serán aplicables desde la entrada en vigencia del decreto hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.
A partir del 1 de enero de 2027, los productos comprendidos volverán a estar sujetos al IDP y al IVA. Esto conforme a sus regímenes y tarifas ordinarias, sin necesidad de una disposición adicional.
En concreto, la política anunciada incluye:
* La exención del IDP: se exonera temporalmente del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, la distribución nacional de gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil.
Conferencia de Prensa. https://t.co/burTY0IF0R— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) September 30, 2026
*La exención del IVA: se exonera temporalmente del impuesto al valor agregado la importación y venta en el territorio nacional de gasolina superior, gasolina regular, diésel, gas oil y alcohol carburante.
La decisión del gobierno de Arévalo llega en momentos en los que la tensión de la sociedad por el incremento de los combustibles había comenzado a estallar en las calles. Dado este escenario, la decisión adquiere lógica, sin embargo no esta librada de costos a medio y largo plazo.
Para Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), eliminar los impuestos puede parecer una salida inmediata, pero implica riesgos de largo plazo para la estructura de ingresos del Estado.
“Los intereses que se crean después de la eliminación de un impuesto son poderosísimos y lo más seguro es que se quita y difícilmente se vuelve a poner”, señaló el economista.
Con información de AGN