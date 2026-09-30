Presidente Arévalo: “Mañana las facturas del combustible serán más bajas”

Por: Revistaeyn.com

El presidente Bernardo Arévalo informó que, tras la publicación del Decreto 22-2026 Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia Consumidor de Combustibles, en el diario oficial, se eliminarán temporalmente los impuestos a los combustibles.

"Sabemos que para muchas familias estos días no han sido fáciles debido al alto precio de los combustibles, situación que nos afecta a todos y que se origina por circunstancias que están más allá de nuestras fronteras y que están fuera de nuestro control, pero cuyo efecto es directo sobre nuestra economía", argumentó el Presidente durante la conferencia de prensa habitual, denominada La Ronda.

El gobierno guatemalteco indicó además que trabajan en la elaboración del reglamento requerido por la ley. Sin embargo, aclaró el mandatario, la entrada en vigor de la reducción no depende de la aprobación de ese reglamento, por lo que los consumidores deberían observar precios más bajos desde el día siguiente a la publicación del decreto.

Las autoridades reconocieron que la medida no resuelve por completo el impacto económico, pero señalaron que contribuirá a aliviar los gastos de los hogares en un contexto complicado.