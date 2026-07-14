Bukele defiende la reelección presidencial indefinida en El Salvador

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La gestión de Nayib Bukele tiene altos niveles de seguridad pero es criticada en acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos y concentración del poder, así como crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

Por Agencia EFE El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la reelección presidencial indefinida, habilitada en el país desde julio de 2025 en una polémica reforma constitucional, cuando busca un tercer período al frente del Ejecutivo. Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionó la reelección indefinida en un mensaje en X.

Muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno son “democracias parlamentarias”, y resulta interesante que presenten ese sistema como superior.



El simple hecho de agregarle la palabra “democracia” como adjetivo no lo... https://t.co/WQGlremrYa — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 14, 2026

"Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió Jiménez. En respuesta, Bukele publicó que "también la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", junto con un emoji de una cara riéndose. En otro mensaje, Bukele dijo que "algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas".

"Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas. Al final, cada pueblo elige su propio camino", subrayó el mandatario. La gestión de Bukele tiene altos niveles de seguridad pero es criticada en acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos y concentración del poder, así como crecientes demandas en materia económica por parte de la población. Agregó que "prácticamente todos los países han modificado sus constituciones" y que "en muchos casos, esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos; no por medio de una fiesta cívica en las urnas, como lo hicimos los salvadoreños". El partido Nuevas Ideas (NI), de Bukele, informó que el jefe de Estado ganó en unas primarias celebradas el domingo la candidatura presidencial para las elecciones de 2027. Bukele, de 42 años, no se ha referido públicamente a este proceso interno, en el que aparentemente no tuvo contrincante.