Honduras: PIB crece 2,7% en segundo trimestre por consumo y servicios financieros

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La economía de Honduras registró un crecimiento interanual de 2,7% durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por el desempeño favorable de distintas actividades productivas, una mayor recaudación fiscal y el consumo privado, informó el Banco Central de Honduras (BCH).
En términos trimestrales, el Producto Interno Bruto (PIB) reportó una expansión de 0,5% frente al primer trimestre del año. El resultado se produjo en un entorno internacional desafiante, marcado por conflictos geopolíticos y sus efectos sobre los precios de las materias primas y las expectativas de inflación.
Desde el enfoque de la producción, varias actividades contribuyeron al avance de la economía. Entre ellas destacaron la Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones; Administración Pública y Defensa; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Electricidad y Distribución de Agua; así como Construcción.
La Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones presentó el crecimiento más destacado, con una variación de 4,2% y un aporte de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. De acuerdo con el BCH, este desempeño estuvo relacionado con un aumento del margen de intermediación financiera, favorecido por menores gastos financieros derivados de la reducción de las tasas pagadas sobre los depósitos a plazo.
A este comportamiento se sumó el crecimiento de los ingresos por comisiones provenientes de los servicios asociados con tarjetas de débito y crédito, reflejando una mayor actividad en los servicios financieros.
Por su parte, Electricidad y Distribución de Agua creció 2,8% y aportó 0.1 puntos porcentuales al resultado trimestral. El BCH atribuyó este comportamiento a una mayor generación de energía eléctrica, principalmente mediante fuentes térmicas, solar y biomasa, para atender el incremento de la demanda de electricidad.
La Construcción también mostró una evolución positiva, con un crecimiento de 2,9 % y una contribución de 0,1 puntos porcentuales al PIB. El dinamismo provino principalmente de las edificaciones privadas de uso residencial y comercial desarrolladas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, señala el BCH.
Sin embargo, la menor ejecución de proyectos de infraestructura pública, particularmente de pavimentación y rehabilitación vial, limitó parte del desempeño del sector. Los mayores desembolsos destinados a reparar daños en la red vial, junto con las obras del tramo Danlí–Trojes y los avances en el hospital de Choluteca, ayudaron a moderar ese efecto.
Desde el enfoque del gasto, el crecimiento trimestral estuvo respaldado por un mayor consumo final, tanto público como privado, y por una reducción de las importaciones de bienes y servicios. En contraste, la inversión y las exportaciones registraron descensos durante el segundo trimestre, moderando el ritmo de expansión de la actividad económica hondureña.