Honduras: PIB crece 2,7% en segundo trimestre por consumo y servicios financieros

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La Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones presentó el crecimiento más destacado, con una variación de 4,2 % y un aporte de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Honduras registró un crecimiento interanual de 2,7% durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por el desempeño favorable de distintas actividades productivas, una mayor recaudación fiscal y el consumo privado, informó el Banco Central de Honduras (BCH). En términos trimestrales, el Producto Interno Bruto (PIB) reportó una expansión de 0,5% frente al primer trimestre del año. El resultado se produjo en un entorno internacional desafiante, marcado por conflictos geopolíticos y sus efectos sobre los precios de las materias primas y las expectativas de inflación.

Desde el enfoque de la producción, varias actividades contribuyeron al avance de la economía. Entre ellas destacaron la Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones; Administración Pública y Defensa; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; Electricidad y Distribución de Agua; así como Construcción. La Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones presentó el crecimiento más destacado, con una variación de 4,2% y un aporte de 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. De acuerdo con el BCH, este desempeño estuvo relacionado con un aumento del margen de intermediación financiera, favorecido por menores gastos financieros derivados de la reducción de las tasas pagadas sobre los depósitos a plazo. A este comportamiento se sumó el crecimiento de los ingresos por comisiones provenientes de los servicios asociados con tarjetas de débito y crédito, reflejando una mayor actividad en los servicios financieros.