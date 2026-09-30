Empresas & Management

El legado no se improvisa: Skaleno lleva a El Salvador una formación para gobernar la empresa familiar

Del 9 al 13 de noviembre, San Salvador recibirá una edición ejecutiva del Programa Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar. La propuesta de Skaleno Advisory busca fortalecer el criterio de consejeros, accionistas y altos ejecutivos en decisiones donde se cruzan el negocio, la propiedad y la continuidad familiar.

Por: Revistaeyn.com Hay empresas familiares que crecieron gracias a la intuición y el empuje de una persona. Con el tiempo, el negocio suma accionistas, ejecutivos y nuevas generaciones. Entonces aparece una pregunta que ya no puede responderse con la sola autoridad del fundador: ¿cómo se toman buenas decisiones cuando la empresa pertenece a varios y su futuro afecta a toda una familia? Con ese desafío como punto de partida, Skaleno Advisory realizará del 9 al 13 de noviembre de 2026, en San Salvador, una edición ejecutiva de su Programa Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar. Estrategia & Negocios acompaña esta iniciativa, dirigida a consejeros actuales y futuros, accionistas y ejecutivos sénior que buscan fortalecer su contribución desde la junta directiva. El encuentro está concebido para un grupo reducido, con espacio para el intercambio y el análisis de los desafíos que enfrentan las empresas familiares. La pertinencia del programa va más allá de preparar a alguien para ocupar una silla en una junta. Una empresa puede tener ese órgano constituido y, aun así, seguir tomando las decisiones críticas en conversaciones informales, sin claridad sobre quién debe participar, qué información necesita y ante quién responde. Profesionalizar el gobierno exige hacer explícitas esas reglas y desarrollar la capacidad de aplicarlas.

La familia, la propiedad y el negocio hablan a la vez

Miguel de Merodio, socio fundador de Skaleno y asesor de familias empresarias, propone mirar la empresa familiar como un sistema de conversaciones. El parentesco es una parte de su identidad, pero no describe todos los intereses ni todas las responsabilidades en juego. Una misma persona puede ser familiar, accionista, ejecutivo y miembro de la junta. Otra puede compartir la propiedad sin trabajar en la compañía. La diferencia aparece con nitidez en una decisión frecuente: reinvertir las utilidades para crecer o distribuir dividendos.

Para quien dirige el negocio, la inversión puede ser una necesidad estratégica. Para un accionista que depende de esos ingresos, mantenerlos puede ser igualmente importante. Según explica Merodio, comprender desde qué rol habla cada participante permite discutir intereses legítimos sin convertir la decisión empresarial en un reproche entre parientes. El gobierno corporativo aporta espacios y reglas para esas conversaciones. Algunas decisiones corresponden a la propiedad; otras, a la junta directiva; y la operación cotidiana necesita responsables con autoridad para actuar. Cuando las fronteras se vuelven borrosas, la familia corre el riesgo de cargar con disputas que deberían resolverse mediante procesos de la empresa. Y la dirección puede quedar atrapada entre instrucciones que responden a intereses distintos. Para Merodio, afrontar un desacuerdo no significa esconderlo en nombre de la armonía familiar. En entrevista con E&N plantea que los asuntos difíciles deben ponerse sobre la mesa, reunir a quienes tienen responsabilidad para resolverlos y abordarse mediante un diálogo ordenado. El propósito no es que un asesor decida por los propietarios, sino ayudarles a construir decisiones que puedan comprender y sostener.

De la figura indispensable al equipo capaz de decidir