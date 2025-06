El Salvador es uno de los países con mayor riesgo de sufrir tortura, según OMCT

POR EFE

El Salvador, que en los últimos meses saltó a los titulares de la prensa internacional por el internamiento en una megaprisión de inmigrantes deportados desde Estados Unidos, se encuentra junto a países como Bielorrusia, Etiopía Libia o Rusia en el grupo de países con el mayor riesgo de tortura, según un índice elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

"Hay denuncias muy serias de tortura, de muertes en custodia. El Salvador está clasificado con el nivel más alto de riesgo de tortura y esta prisión es una de las razones, porque no hay garantías, (los prisioneros) no tienen acceso a abogados o al mundo exterior. Y en el caso de las muertes en custodia no hay investigaciones independientes", dijo en una entrevista con EFE el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock.

Estos comentarios han coincidido con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dar luz verde al Gobierno de Estados Unidos de reanudar la deportación de inmigrantes a países distintos al del que son originarios.

En la actualidad la tortura es el resultado de una combinación de acciones, que pueden implicar abusos físicos al mismo tiempo que condiciones de detención insoportables, con el objetivo final de "destruir la personalidad" del individuo.

"Es muy preocupante la tendencia global de utilizar este tipo de prisiones represivas de alta seguridad, en las que se crea un entorno torturador, como una caja negra en la que no hay transparencia ni acceso y generalmente no se sabe lo que pasa con la gente que está dentro", comentó Staberock, entrevistado en la sede de su organización en Ginebra.