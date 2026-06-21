Elecciones Colombia: De la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta

Por: Agencias

Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial de Colombia y, según los últimos datos, es el nuevo presidente para el período 2026-2030.

Con más del 99% de las mesas informadas, el candidato de derecha superó al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, por una diferencia superior a los 247.129 votos, en una elección marcada por la polarización y por una definición mucho más cerrada de lo que anticipaban algunos sectores políticos..

La fórmula De la Espriella-José Manuel Restrepo quedó por encima de la integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, que representaba la continuidad del espacio político vinculado al presidente saliente Gustavo Petro.

Aunque el resultado deberá quedar firme con el escrutinio oficial, el preconteo dejó una tendencia favorable para el abogado y dirigente de derecha, que construyó su campaña con un discurso centrado en la seguridad, el orden público, la reducción del Estado y una fuerte crítica al gobierno petrista.

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció los resultados preliminares de la segunda vuelta, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores en Bogotá.