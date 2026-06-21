Elecciones Colombia: De la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta

Por: Agencias
Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial de Colombia y, según los últimos datos, es el nuevo presidente para el período 2026-2030.
Con más del 99% de las mesas informadas, el candidato de derecha superó al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, por una diferencia superior a los 247.129 votos, en una elección marcada por la polarización y por una definición mucho más cerrada de lo que anticipaban algunos sectores políticos..
La fórmula De la Espriella-José Manuel Restrepo quedó por encima de la integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, que representaba la continuidad del espacio político vinculado al presidente saliente Gustavo Petro.
Aunque el resultado deberá quedar firme con el escrutinio oficial, el preconteo dejó una tendencia favorable para el abogado y dirigente de derecha, que construyó su campaña con un discurso centrado en la seguridad, el orden público, la reducción del Estado y una fuerte crítica al gobierno petrista.
El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció los resultados preliminares de la segunda vuelta, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.
"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores en Bogotá.
Reacción de la derecha internacional
Los líderes de la derecha internacional han reaccionado a los resultados del conteo provisional.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, han sido de los primeros en felicitar a De la Espriella, tras conocer los datos preliminares.
"El león y el tigre rugen en Latinoamérica", escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como El Tigre). En el mismo sentido se pronunció en su cuenta de X Noboa, quien consideró que Colombia "eligió el orden sobre la impunidad".
"Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria", escribió Noboa, que tuvo una tensa relación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro –del mismo partido de Cepeda-, en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el ecuatoriano para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.
Asimismo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al presidente electo y aseguró que el país suramericano "comienza una nueva etapa de libertad".