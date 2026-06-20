Guatemala reunirá a emprendedores e inversionistas en el Startup World Cup

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Para Guatemala, ser sede de esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer su ecosistema emprendedor y generar conexiones estratégicas entre startups, corporaciones e inversionistas interesados.

Por revistaeyn.com El próximo 23 de junio, Guatemala albergará una de las competencias de emprendimiento más importantes del mundo, una iniciativa que permitirá a emprendedores presentar sus proyectos ante inversionistas, líderes empresariales y expertos internacionales con la oportunidad de competir posteriormente por una inversión de US$1 millón. Se trata del Startup World Cup, una plataforma global impulsada por Pegasus Tech Ventures, firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, que conecta a startups de alto potencial con corporaciones, fondos de inversión y actores clave del ecosistema de innovación.

Cada año, la iniciativa celebra competencias en decenas de países y selecciona a los mejores emprendimientos para participar en una gran final internacional en San Francisco, Estados Unidos. La realización del Startup World Cup en Guatemala y en el resto de la región está a cargo de Innovation Smart District (ISD), organización que impulsa el desarrollo del ecosistema emprendedor en Latinoamérica y que actúa como aliado regional de Pegasus Tech Ventures para llevar esta competencia a 14 pa conectaíses. La edición de Guatemala reunirá a emprendedores, ejecutivos, inversionistas y representantes del sector empresarial en una jornada diseñada para fomentar la innovación, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio.