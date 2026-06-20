Guatemala reunirá a emprendedores e inversionistas en el Startup World Cup

Por revistaeyn.com
El próximo 23 de junio, Guatemala albergará una de las competencias de emprendimiento más importantes del mundo, una iniciativa que permitirá a emprendedores presentar sus proyectos ante inversionistas, líderes empresariales y expertos internacionales con la oportunidad de competir posteriormente por una inversión de US$1 millón.
Se trata del Startup World Cup, una plataforma global impulsada por Pegasus Tech Ventures, firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, que conecta a startups de alto potencial con corporaciones, fondos de inversión y actores clave del ecosistema de innovación.
Cada año, la iniciativa celebra competencias en decenas de países y selecciona a los mejores emprendimientos para participar en una gran final internacional en San Francisco, Estados Unidos.
La realización del Startup World Cup en Guatemala y en el resto de la región está a cargo de Innovation Smart District (ISD), organización que impulsa el desarrollo del ecosistema emprendedor en Latinoamérica y que actúa como aliado regional de Pegasus Tech Ventures para llevar esta competencia a 14 pa conectaíses.
La edición de Guatemala reunirá a emprendedores, ejecutivos, inversionistas y representantes del sector empresarial en una jornada diseñada para fomentar la innovación, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
Como parte de la agenda, las startups finalistas presentarán sus propuestas ante un panel de expertos y jurados con amplia experiencia en inversión y crecimiento empresarial.
La startup ganadora de la edición nacional representará a Guatemala en la final mundial del Startup World Cup en San Francisco, donde competirá junto a emprendimientos de diversos países por una inversión de US$1 millón y la posibilidad de acelerar su crecimiento a escala global.
Thelly Mapp, CMO, ISD, comenta, “Más allá de la competencia, el evento busca acercar a las empresas a nuevas tecnologías y modelos de negocio capaces de responder a los desafíos actuales del mercado. Inteligencia artificial, transformación digital, fintech, automatización, análisis de datos y nuevas plataformas tecnológicas forman parte de las tendencias que actualmente están redefiniendo la manera en que operan las organizaciones alrededor del mundo.”
La edición guatemalteca forma parte del Startup World Cup ISD Tour 2026, una gira regional que también contempla eventos en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, México y España, consolidando una red internacional enfocada en impulsar la innovación, el emprendimiento y la inversión en mercados emergentes.