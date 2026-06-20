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Colombia define este domingo su rumbo: qué está en juego para economía e inversión

El abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda llegan a la segunda vuelta presidencial con proyectos de país claramente diferenciados. Los mercados, los inversores y los socios comerciales de Colombia observan con atención una elección cuyos efectos podrían sentirse en toda América Latina.

Por: Revistaeyn.com Colombia celebra este domingo una de las elecciones más trascendentales de los últimos años. Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial que definirá quién gobernará el país durante el período 2026-2030. La contienda enfrenta a dos figuras que representan visiones muy distintas sobre el futuro económico, institucional y político del país: Abelardo de la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y principal referente de continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. Más allá de la intensa polarización que ha marcado la campaña, el resultado será seguido de cerca por gobiernos, empresas e inversores de toda la región. Colombia es la cuarta economía de América Latina y uno de los principales receptores de inversión extranjera de la región.

Cómo se define la elección

La segunda vuelta enfrenta a los dos candidatos más votados en la primera ronda celebrada el pasado 31 de mayo. De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78% de los sufragios válidos, mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones, con el 40,98 %. A diferencia de la primera vuelta, en esta instancia gana simplemente quien obtenga más votos válidos. No existe un porcentaje mínimo requerido ni una diferencia determinada entre candidatos. Las autoridades electorales esperan una participación similar o superior al 57,88% registrado en la primera ronda. La Registraduría Nacional ha insistido en que existen todas las garantías para la transparencia del proceso, respaldada además por observadores internacionales desplegados en todo el territorio.

Dos proyectos económicos distintos

Para los mercados, la principal incógnita de la jornada no es únicamente quién ganará, sino qué modelo económico prevalecerá durante los próximos cuatro años. Abelardo de la Espriella: seguridad, inversión y apertura empresarial. Conocido abogado litigante y figura mediática, De la Espriella construyó su campaña alrededor de tres ejes centrales: fortalecimiento de la seguridad, atracción de inversiones y reducción del peso del Estado sobre la actividad privada. Su propuesta económica plantea incentivos para la inversión nacional y extranjera, simplificación regulatoria, fortalecimiento del sector energético tradicional y una postura favorable al desarrollo de industrias extractivas como fuente de ingresos fiscales y divisas. El candidato también ha prometido endurecer la lucha contra el crimen organizado y revisar aspectos de la política de "paz total" impulsada por el actual gobierno. Sus partidarios sostienen que un triunfo suyo podría generar un entorno más favorable para la inversión privada y acelerar proyectos actualmente demorados por incertidumbre regulatoria.

Iván Cepeda: continuidad y profundización del proyecto progresista. Senador durante varias legislaturas y una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana, Cepeda llega a la segunda vuelta como el candidato que representa la continuidad política del actual ciclo gubernamental. Su programa apuesta por profundizar reformas sociales, fortalecer el papel del Estado en áreas estratégicas, acelerar la transición energética y avanzar en políticas redistributivas destinadas a reducir la desigualdad. Cepeda también ha defendido la continuidad de los diálogos de paz y de los programas sociales impulsados durante la administración Petro. Sus seguidores consideran que una victoria permitiría consolidar transformaciones estructurales iniciadas en los últimos cuatro años, mientras que sus críticos advierten sobre posibles riesgos para la inversión y la confianza empresarial.

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