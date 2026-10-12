Elon Musk destina US$366 millones a las elecciones de EE.UU.

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Las donaciones se producen mientras los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado investigaciones sobre los contratos gubernamentales de Musk como director ejecutivo de la compañía aeroespacial SpaceX.

Por revistaeyn.com Elon Musk ha aportado aproximadamente US$366 millones al ciclo electoral de medio mandato de Estados Unidos de 2026. De esa cantidad, US$276 millones fueron donados desde julio para respaldar los esfuerzos republicanos por mantener el control del Congreso, según los registros de financiamiento de campañas. De acuerdo con The New York Times, este desembolso convierte a Musk en el posible mayor donante político individual de las contiendas electorales de este año.

De los US$276 millones donados durante el tercer trimestre, US$158 millones fueron destinados al Senate Leadership Fund, el comité de acción política alineado con el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, que trabaja para elegir a candidatos republicanos a esa cámara. Por su parte, el Congressional Leadership Fund, que respalda a los republicanos de la Cámara de Representantes y está vinculado al presidente de esa institución, Mike Johnson, recibió US$20 millones. America PAC, el comité de Musk, obtuvo US$76 millones. La organización apoya a candidatos republicanos en siete estados disputados y en cerca de tres docenas de contiendas por escaños en la Cámara de Representantes. El Lone Star Liberty PAC, que respalda la candidatura al Senado de Estados Unidos por Texas del fiscal general republicano estatal Ken Paxton, recibió US$10 millones. Encuestas recientes muestran una contienda reñida entre Paxton y el demócrata James Talarico.