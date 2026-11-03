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Elecciones EE.UU. | Trump en el "Día Después": cuánto poder pierde y qué margen conserva

Una mayoría demócrata en ambas cámaras podría frenar leyes, bloquear nombramientos y someter al Gobierno a investigaciones. El presidente conservaría el veto y atribuciones ejecutivas, mientras el costo de la guerra con Irán elevaría la presión para buscar una salida

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com Donald Trump enfrenta la posibilidad de que el segundo tramo de su mandato se desarrolle con un Congreso dispuesto a limitarlo. Si el avance demócrata en las elecciones de medio mandato se traduce finalmente en el control de ambas cámaras, la Casa Blanca perderá un apoyo decisivo para convertir sus prioridades en leyes y sostener su influencia sobre el aparato federal. El alcance del cambio requiere una distinción: una derrota electoral puede reducir la autoridad política del presidente sin vaciar de poder a la Presidencia. Trump conservaría herramientas para bloquear decisiones del Congreso y ejecutar políticas dentro de sus atribuciones. Pero, aprobar nuevas leyes, obtener recursos y cubrir cargos sujetos a confirmación exigiría una relación diferente con la oposición. Al cierre de las actualizaciones consultadas, el control definitivo del Congreso y los márgenes de las mayorías seguían pendientes. El escenario de una doble victoria demócrata permite, sin embargo, identificar cinco movimientos que reorganizarían Washington. 1. Debilidad en el ADN republicano para sostener la agenda. El primer efecto sería político. Una pérdida amplia de escaños debilitará la capacidad de Trump para presentar su agenda como una expresión sostenida de la voluntad electoral. También abrirá un debate dentro del Partido Republicano sobre los costos de acompañarlo durante los dos años restantes. La transferencia institucional tiene otra fecha: el nuevo Congreso comienza su mandato el 3 de enero de 2027. Hasta entonces continúa la legislatura actual. Ese intervalo ofrece al oficialismo una ventana para intentar acelerar decisiones pendientes, especialmente nombramientos. El comportamiento republicano durante esa transición sería una señal temprana. Una derrota no rompe automáticamente la disciplina partidaria; pero legisladores preocupados por su futuro podrían encontrar mayores incentivos para negociar, marcar diferencias o exigir cambios de rumbo.

Por eso, la dimensión del revés debe medirse también por sus efectos dentro del partido presidencial: cuántos republicanos seguirían dispuestos a asumir el costo de cada confrontación. 2. El veto gana protagonismo, pero no sustituye una agenda Trump podría convertir el veto en un instrumento habitual de su relación con un Congreso demócrata. La oposición tendría la posibilidad de enviarle proyectos que lo obligaran a escoger entre aceptar cambios o bloquear iniciativas presentadas como respuestas a las demandas ciudadanas. La Constitución exige dos tercios de los votos en cada cámara para superar un veto presidencial. Por eso, ganar ambas mayorías no equivale a reunir ese respaldo. Tampoco todos los proyectos llegarían con facilidad al despacho presidencial. Bajo las reglas ordinarias del Senado, superar una obstrucción legislativa suele requerir 60 votos. Incluso una ventaja demócrata apreciable podría quedar por debajo de ese umbral. El presidente conservaría, por tanto, una importante capacidad de resistencia. Sin embargo, vetar no permite obtener nuevos recursos, aprobar reformas propias ni resolver un bloqueo a los nombramientos. Un uso frecuente de esa herramienta podría proteger decisiones anteriores y, al mismo tiempo, mostrar la dificultad para construir acuerdos nuevos. El "Señor Veto”, como ya se autoproclamó Trump, sería una figura posible de esta etapa. Su eficacia dependería de cuánto respaldo republicano conserve y de quién termine pagando el costo político del desacuerdo. 3. Perder el Senado alentará la fuerza "investigativa" de la oposición. Una Cámara de Representantes adversa podría frenar proyectos y animar a investigar celosamente a la Administración. El control demócrata del Senado añadirá, además, una restricción adicional: la capacidad de rechazar o demorar candidatos a jueces, embajadores y altos cargos que requieren confirmación. Ese obstáculo no se resuelve con un veto. La Casa Blanca tendría que presentar candidatos aceptables para una mayoría opositora, negociar respaldos o afrontar vacantes y dificultades para renovar su equipo. Los funcionarios ya confirmados no perderían sus puestos por el resultado electoral. Tampoco cambiaría automáticamente la composición de los tribunales. La restricción recaería sobre las nuevas designaciones. Las gobernaciones aportarían otra dimensión al contrapeso. Más gobiernos estatales demócratas podrían ampliar la resistencia política y las disputas judiciales frente a medidas federales, según las competencias involucradas. Pero no sumarían votos en el Congreso ni facultades para superar vetos. 4. El presupuesto convertirá el enfrentamiento en una negociación obligatoria A partir de ahora, la agenda doméstica deberá combinar el financiamiento del Gobierno, las investigaciones parlamentarias y la disputa sobre el alcance de las facultades presidenciales. Las negociaciones sobre el límite de endeudamiento añadirían otro frente. Para algunos analistas, estos conflictos fiscales se ubican entre los principales riesgos del segundo tramo del mandato.