Embajada de EEUU en Venezuela reanuda operaciones

Por revistaeyn.com

Estados Unidos reanudó oficialmente, las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.