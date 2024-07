Expresidenta Moscoso: pasajeros del avión se levantaron y nos aplaudieron

"El avión [estaba] lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar el día domingo", relató Moscoso.

"Íbamos en primera clase y toda la parte de atrás del avión, las personas se levantaron y empezaron a aplaudir. Ya nos despedimos y vimos lágrimas, [pasajeros] llorando, diciéndonos: '¡Por favor, quédense, no se vayan!'", agregó.

El miércoles, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), había advertido que si los exmandatarios viajaban serían expulsados.

"No están invitados, son showseros (...). Si se presentan en el aeropuerto, ¡Dios mío! ¿Qué va a ocurrir? Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema" porque "son enemigos de este país, son fascistas (...). Acá no van a venir a joder", aseguró en televisión.

Los exmandatarios se habían reunido en Panamá para viajar juntos a Venezuela. También integraba la comitiva la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

La situación provocó el retraso de otros vuelos hacia y desde Venezuela.

El canciller del país centroamericano, Javier Martínez-Acha, dijo haber citado a la representante de la misión diplomática de Venezuela en Panamá para pedir una explicación del incidente.

Panamá "no puede permitir que se retengan aviones de su línea de bandera con panameños a bordo por cuestiones políticas ajenas" al país, dijo el ministro en la rueda de prensa.

También el miércoles, el expresidente argentino Alberto Fernández aseguró que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara para actuar como veedor pues tenía "dudas sobre (su) imparcialidad".

Maduro busca en los comicios un tercer mandato consecutivo y enfrenta a Edmundo González Urrutia, representante de la líder opositora María Corina Machado, que no pudo concurrir por una una inhabilitación política.

"Me duele en lo más profundo de mi alma no abrazar a María Corina Machado [...], quería saludar a Edmundo y me duele no estar allá con los venezolanos", dijo Quiroga, quien mostró un video que grabó en el avión que muestra a pasajeros cantando el himno nacional de Venezuela.

"Hoy tenemos en Venezuela a la libertadora de ese país, María Corina. Ese liderazgo es el que va a provocar el cambio deseado el próximo domingo", declaró Fox.