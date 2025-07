Personalizar: la elección clave en formación ejecutiva

Por Norma Lezcano - Estrategia y Negocios

En una era de disrupción constante, la Educación Ejecutiva ya no puede ser genérica ni teórica. “Hoy, todo debe comenzar con un PDI, un Programa de Desarrollo Individual. Si no es personalizado, no sirve”, afirma Roberto Pérez, CEO de Navega, consultora especializada en formación ejecutiva con fuerte presencia regional.

Desde su perspectiva, los líderes de empresas están buscando algo más que conocimiento técnico: quieren experiencias formativas que se conecten con sus desafíos reales, les permitan acceder a redes de pares y les ofrezcan mentoría efectiva.

Según Pérez, la demanda se orienta hacia programas impartidos por escuelas de negocios internacionales de prestigio, que combinan sesiones remotas con experiencias presenciales selectivas a lo largo del año.