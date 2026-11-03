Fin al conflicto: Parlamento de Groenlandia aprueba Acuerdo de Seguridad con EE.UU.

Por: EFE

El Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, aprobó este martes el Acuerdo de Seguridad firmado en septiembre pasado entre las autoridades de este territorio autónomo danés, la propia Dinamarca y Estados Unidos.

El acuerdo salió adelante con 16 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, pero será necesario esperar a una nueva votación dentro de dos semanas en el Parlamento danés para que entre en vigor.

El debate previo en el Inatsisartut estuvo marcado por la polémica, después de que el ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede, acusara al partido opositor Naleraq (segunda fuerza parlamentaria y partidaria de una independencia más rápida de Dinamarca) de revelar informaciones confidenciales sobre el acuerdo.

El Naleraq, que ha criticado el acuerdo al considerar que Groenlandia podría obtener más beneficios y que defendía someterlo a referendo, presentó una moción de censura contra Egede, que no salió adelante.

El acuerdo, que parte de otro anterior de 1951, otorga a Estados Unidos de forma indefinida una amplia presencia militar en la isla e impide las inversiones en sectores estratégicos de países rivales, respetando la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia.

El documento fue rubricado en una ceremonia el 22 de septiembre en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

La firma puso fin a un conflicto de más de un año, después de que Trump amenazara en varias ocasiones con hacerse con el control de esa isla ártica, incluso por la vía militar, apelando a intereses de seguridad nacional.