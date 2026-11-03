Costa Rica ofrece financiar capacitación empresarial para atraer inversiones

La mandataria participó, este 3 de noviembre, en los Diálogos Presidenciales Iberoamericanos, un ciclo que reúne a dirigentes políticos y empresariales para abordar oportunidades de inversión y colaboración público-privada. El encuentro convocado por el CEAPI se concretó antes del inicio de la XXX Cumbre Iberoamericana.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó ante empresarios iberoamericanos un ofrecimiento centrado en el talento: las compañías que inviertan en el país podrán definir las necesidades de capacitación de su personal y contar con financiamiento gubernamental para esa formación, según explicó durante un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Madrid.

“Las empresas que invierten en Costa Rica pueden definir las necesidades de capacitación de su personal, y el Gobierno de la República financiará esa formación”, afirmó Fernández, de acuerdo con el comunicado de CEAPI.

El planteamiento coloca la preparación de trabajadores en el centro de la propuesta dirigida a los inversionistas. Para una empresa que evalúa instalarse o ampliar operaciones, vincular la capacitación con las competencias que requiere su actividad puede facilitar la contratación y la puesta en marcha de proyectos.

Fernández sostuvo que, durante sus primeros seis meses de mandato, "Costa Rica se ha convertido en un referente de atracción para la inversión extranjera”.

En ese contexto, la presidenta costarricense enfatizó: “Nuestro país está a tiempo para impulsar las políticas de prevención necesarias, como educación y empleo, pero también de mano dura. En Costa Rica quien cometa un delito tendrá una condena severa del nivel del daño que le haya hecho a nuestra sociedad”.

Como ejemplo de la agenda de su administración, Fernández mencionó la alianza estratégica con Google Cloud, anunciada en agosto. Ese acuerdo establece un marco para explorar en forma conjunta iniciativas en transformación digital, salud, educación, ciberseguridad y otras áreas de interés público.

Durante el encuentro, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, vinculó la atracción de capital con la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Por su parte, Ana Pastor, secretaria general de la organización, destacó que estos encuentros buscan promover negocios e inversiones entre países y visibilizar su contribución social.

También participó de Diálogo Presidenciales, Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, y una de las más firmes candidatas en carrera para ocupar el sillón de la Secretaría General de la ONU, lo cual se definirá antes de que concluya el 2026.

El ciclo de CEAPI se desarrolla del 3 al 6 de noviembre y contempla encuentros con otros líderes regionales, entre ellos Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Luis Abinader, de República Dominicana.

Para Costa Rica, el mensaje ante ese foro conecta la búsqueda de inversiones con la formación de trabajadores. El alcance práctico del ofrecimiento dependerá de las condiciones de financiamiento y ejecución que permitan a las empresas incorporarlo a sus decisiones.