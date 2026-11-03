Trump destaca alianza con Panamá y habla de nueva oportunidades económicas

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Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que Trump amenazara con recuperar el Canal alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.

Por Agencia EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó a Panamá como uno de los "socios más cercanos y de mayor confianza" de EE.UU., y expresó interés en "nuevas oportunidades económicas juntos", en especial en los proyectos del Canal, que incluyen la construcción de dos puertos y un gasoducto. En un mensaje difundido por la Embajada de EE.UU. y dirigido al jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, por la conmemoración este 3 de noviembre de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, el presidente republicano dijo que espera también "poder seguir profundizando" los "esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal" y el hemisferio.

Ambos países mantienen vigentes acuerdos que incluyen la presencia rotativa de militares estadounidenses en Panamá para entrenamiento, así como cooperación para la protección del Canal interoceánico, construido y administrado por EE.UU. por más de 80 años durante el siglo XX, hasta su traspasado a la nación centroamericana el 31 de diciembre de 1999.

Mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump al presidente José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de vida republicana de Panamá. Estimado señor presidente: En nombre del pueblo de los Estados Unidos, extiendo felicitaciones al pueblo de Panamá en la celebración de sus 123 años de independencia. Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo firmemente a su lado. Estoy orgulloso de nuestra amistad cada vez más profunda, la cual ha permitido que proveamos a panameños afectados por el terremoto con asistencia humanitaria, logística y técnica sin precedentes a tan solo 24 horas del incidente. Nuestra relación bilateral ha alcanzado nuevas alturas este año. Panamá se unió a iniciativas insignias, incluyendo la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica, las cuales hacen que nuestros países y el hemisferio sean más seguros y prósperos. Demostramos con poderío nuestro compromiso colectivo con la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad del hemisferio con los ejercicios militares PANAMAX este año, realizados como simulacros en persona por primera vez en 14 años. Igualmente, elogiamos a su administración por acatar el fallo soberano de su Corte Suprema independiente referentes a los puertos de Balboa y Cristóbal, reforzando la confianza de los inversionistas en sus cortes y abriendo su sector marítimo a inversionistas confiables. En el año que viene, espero poder seguir profundizando nuestros esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal y nuestro hemisferio, así como seguir descubriendo nuevas oportunidades económicas juntos, particularmente a medida que Panamá avanza hacia inversiones históricas en el Canal y demás infraestructura crítica. Le pido que por favor acepte mis mejores deseos para una memorable celebración de la soberanía de su nación. Atentamente, Donald J. Trump — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 3, 2026

"Demostramos con poderío nuestro compromiso colectivo con la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad del hemisferio con los ejercicios militares (multinacionales) PANAMAX este año, realizados como simulacros en persona por primera vez en catorce años", expresó Trump en su misiva. Las relaciones bilaterales vivieron meses de tensión en el 2025 luego de que Trump amenazara con recuperar el Canal alegando una influencia china sobre la vía, siempre negada por el Gobierno de Mulino, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en la lucha geopolítica entre China y EE.UU.