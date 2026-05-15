Fin de la Cumbre: EE.UU. y China activan silenciosa operación de estabilización global

Por: Revistaeyn.com
La imagen más importante de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín probablemente no haya sido la discusión sobre comercio, soja o aviones Boeing. Tampoco el tono cordial entre ambos líderes mientras caminaban entre jardines y rosales en Zhongnanhai.
El verdadero dato estratégico apareció en otro lugar: el estrecho de Ormuz.
En medio de una crisis que durante semanas amenazó con convertirse en un shock energético global, Estados Unidos y China dejaron entrever algo poco habitual en los últimos años: una coordinación mínima para evitar que el sistema internacional entrara en una fase de caos mucho más peligrosa.
Las declaraciones de Trump fueron particularmente reveladoras. El mandatario estadounidense aseguró que tanto él como Xi comparten una visión “muy similar” sobre cómo terminar el conflicto con Irán, insistiendo en que ambos quieren reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Teherán alcance capacidad nuclear militar.
China, por su parte, reforzó el mismo mensaje desde otro lenguaje diplomático: pidió mantener “abierta la puerta del diálogo”, consolidar la “tendencia de distensión” y avanzar hacia una solución política.
La señal de fondo es significativa porque llega después de meses en los que la relación entre las dos mayores economías del mundo estuvo marcada por tensiones comerciales, disputas tecnológicas, presiones sobre Taiwán y crecientes restricciones industriales.
Sin embargo, la crisis en Medio Oriente pareció introducir un nuevo cálculo estratégico: permitir una escalada descontrolada ya empezaba a amenazar demasiado rápido la estabilidad económica global.
El verdadero centro de gravedad
Aunque la cumbre incluyó anuncios comerciales y promesas de nuevas compras agrícolas y energéticas, el factor dominante terminó siendo la seguridad del flujo energético mundial.
El estrecho de Ormuz es uno de los corredores más sensibles del planeta. Por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo global y una proporción crítica del gas natural licuado que alimenta mercados asiáticos y europeos.
Si el conflicto no se desactiva, para Washington, el riesgo es que un shock petrolero de mayor intensidad descontrole la inflación estadounidense en un momento políticamente delicado.
Para Pekín, el problema es similar o incluso más sensible. China continúa dependiendo fuertemente del suministro energético externo y cualquier interrupción severa en Ormuz impacta directamente sobre su aparato industrial y exportador.
En el viaje de regreso a EE. UU., el presidente Trump, aseguró este viernes desde el avión presidencial que, ahora, la única forma de entenderse con Irán es que den "garantías" de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización de veinte años.
¿Ese paradigma está consensuado con China? ¿Rusia acompañaría esa propuesta? ¿Qué hará la Guardia Revolucionaria iraní si las tres grandes potencias hegemónicas orillan a Irán a entregar su uranio enriquecido? Esas son preguntas que quedan hacia adelante.
Por lo pronto, hoy viernes, el canciller de Irán, Abás Araqchí, declaró que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debía dejarse "para más adelante".
Un "ciclón pacífico que reordenó el tablero"
La cumbre también produjo algo menos visible pero igualmente relevante: un cambio abrupto en el clima geopolítico.
No hubo grandes tratados históricos ni anuncios transformadores. Sin embargo, en apenas 48 horas comenzó a instalarse entre mercados, cancillerías y actores financieros la percepción de que la probabilidad de una escalada inmediata había disminuido.
Ese efecto político y psicológico quizá sea uno de los mayores resultados del viaje. La combinación de: mensajes coordinados sobre Irán, respaldo a la reapertura de Ormuz, señales de diálogo, extensión probable de la tregua comercial y tono moderado sobre Taiwán terminó actuando como una silenciosa operación de descompresión global.
En otras palabras: la gira de Trump por China funcionó como un “ciclón pacífico” de reacomodamiento internacional.
No eliminó las tensiones estructurales. No cerró las disputas estratégicas. No resolvió la competencia entre Washington y Pekín. Pero sí desactivó, al menos por ahora, la sensación de que el sistema internacional avanzaba hacia una espiral de confrontación cada vez más difícil de contener.
La gran noticia de Pekín no es que Washington y China hayan dejado de competir. Es más: tanto EE.UU. como China conservan el aspiracional (y el instinto) de ser la "primera potencia mundial".
La verdadera noticia es que, frente al riesgo de una crisis energética y geopolítica fuera de control, ambos líderes decidieron actuar —aunque sea de manera limitada y pragmática— como administradores de estabilidad global.