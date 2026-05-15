Fin de la Cumbre: EE.UU. y China activan silenciosa operación de estabilización global

Por: Revistaeyn.com

La imagen más importante de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín probablemente no haya sido la discusión sobre comercio, soja o aviones Boeing. Tampoco el tono cordial entre ambos líderes mientras caminaban entre jardines y rosales en Zhongnanhai.

El verdadero dato estratégico apareció en otro lugar: el estrecho de Ormuz.

En medio de una crisis que durante semanas amenazó con convertirse en un shock energético global, Estados Unidos y China dejaron entrever algo poco habitual en los últimos años: una coordinación mínima para evitar que el sistema internacional entrara en una fase de caos mucho más peligrosa.

Las declaraciones de Trump fueron particularmente reveladoras. El mandatario estadounidense aseguró que tanto él como Xi comparten una visión “muy similar” sobre cómo terminar el conflicto con Irán, insistiendo en que ambos quieren reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Teherán alcance capacidad nuclear militar.

China, por su parte, reforzó el mismo mensaje desde otro lenguaje diplomático: pidió mantener “abierta la puerta del diálogo”, consolidar la “tendencia de distensión” y avanzar hacia una solución política.

La señal de fondo es significativa porque llega después de meses en los que la relación entre las dos mayores economías del mundo estuvo marcada por tensiones comerciales, disputas tecnológicas, presiones sobre Taiwán y crecientes restricciones industriales.

Sin embargo, la crisis en Medio Oriente pareció introducir un nuevo cálculo estratégico: permitir una escalada descontrolada ya empezaba a amenazar demasiado rápido la estabilidad económica global.