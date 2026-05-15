Honduras: Asfura y Subsecretario de EE.UU. dialogan sobre inversión, energía y seguridad

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El gobernante afirmó que los funcionarios de la Administración de Donald Trump "se comprometieron" a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover “un futuro mejor”.

POR EFE El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, recibió este jueves al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano. "Acabamos de terminar unas pláticas con los enviados especiales del gobierno americano y tocamos varios temas: puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión y, lógicamente, también narcotráfico, trata de personas, seguridad en el país y migración”, subrayó Asfura en una comparecencia de prensa tras reunirse con Orr, quien llegó a Honduras procedente de El Salvador. En la reunión también participaron el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black; la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, y la canciller hondureña, Mireya Agüero.

El gobernante afirmó que los funcionarios de la Administración de Donald Trump "se comprometieron" a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover “un futuro mejor”. Asfura calificó a Estados Unidos como el "socio comercial más importante” de Honduras y consideró que existe “un camino por delante” con oportunidades de cooperación entre ambos países. No obstante, advirtió que las grandes inversiones no llegarán “de la noche a la mañana”, aunque reiteró su compromiso para posicionar a Honduras como un destino competitivo. “Ténganlo por seguro, tengan la confianza de que lo vamos a hacer y estamos haciendo nuestro trabajo con la mayor seriedad posible”, enfatizó.