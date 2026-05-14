Cuatro señales estratégicas que empieza a marcar la histórica Cumbre EE.UU-China

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La Cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping empieza a mostrar algo más profundo que una tregua comercial: Washington y Pekín parecen haber concluido que el costo del desorden global ya es demasiado alto, incluso para las dos mayores potencias del planeta.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com La primera señal que emerge de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping es que el eje central de la relación bilateral dejó de ser exclusivamente comercial. La conversación se desplazó hacia algo más amplio y delicado: cómo evitar que la combinación de guerra, inflación energética y desaceleración económica termine desencadenando una nueva crisis global. Por eso el dato más importante de las primeras horas no fue el anuncio de compras chinas ni la expectativa sobre aranceles, sino la rápida reacción del Fondo Monetario Internacional. En efecto, el FMI celebró públicamente el “diálogo constructivo” entre Washington y Pekín y dejó implícita una advertencia: en el actual contexto global, una ruptura total entre ambas potencias podría convertirse en un problema sistémico para la economía mundial. La cumbre comienza así a ofrecer cuatro señales estratégicas que mercados, gobiernos y empresas internacionales están siguiendo con atención.

SEÑAL 1: EEUU y China coordinan estabilidad, sin dejar de competir

La rivalidad estructural sigue intacta. No hay señales de reconciliación geopolítica profunda ni de un nuevo “G2” global. Pero sí aparece algo distinto: una coordinación pragmática para administrar riesgos globales. La inflación vuelve a subir en Estados Unidos impulsada por la energía. China enfrenta desaceleración industrial y dependencia crítica del petróleo importado. Europa atraviesa fragilidad económica. Y el conflicto en Medio Oriente amenaza con impactar directamente sobre cadenas logísticas, costos energéticos y estabilidad financiera. En ese contexto, tanto Washington como Pekín parecen entender que el caos global ya no beneficia a ninguno. La lectura del FMI va exactamente en esa dirección. El organismo advirtió que el mundo empieza a desplazarse hacia un escenario económico más adverso, con petróleo por encima de US$100, endurecimiento financiero y menor crecimiento global. Eso explica por qué la cumbre incorporó temas que exceden ampliamente el comercio: seguridad marítima; energía; estabilidad financiera; inflación; cadenas globales de suministro; y manejo de crisis geopolíticas. La sensación inicial es que ambas potencias aceptan que necesitan algún nivel de coexistencia funcional para evitar una desestabilización mayor de la economía global.

SEÑAL 2: Ormuz, el centro geopolítico de la Cumbre

El segundo dato estratégico es posiblemente el más sensible: el estrecho de Ormuz se convirtió en un interés común entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca informó que Trump y Xi coincidieron en la necesidad de mantener abierto el corredor energético más importante del mundo y evitar restricciones permanentes al tránsito de hidrocarburos. Detrás de esa coincidencia hay una razón muy concreta: China depende enormemente de Ormuz. Cerca de la mitad de sus importaciones energéticas pasan por esa vía marítima. Por eso Beijing enfrenta hoy una contradicción compleja: necesita preservar su relación con Irán; pero al mismo tiempo necesita evitar que Teherán desestabilice el flujo energético global. Trump aseguró incluso que Xi ofreció “ayuda” para alcanzar un acuerdo relacionado con Irán y la reapertura plena de Ormuz. Más delicada aún fue otra afirmación del presidente estadounidense: según Trump, Xi prometió no suministrar equipamiento militar a Irán. Si esa señal se confirma, implicaría un movimiento geopolítico importante: China estaría priorizando estabilidad energética y económica por encima de una alineación automática con Teherán. Eso no significa que Beijing abandone a Irán. Pero sí sugiere que China quiere evitar una escalada regional que termine golpeando directamente su propia economía.

SEÑAL 3: Irán comienza a quedar bajo presión de ambas potencias

La tercera señal es indirecta, pero crucial. Hasta hace poco, Irán podía apoyarse parcialmente en la rivalidad entre Washington y Beijing para ampliar márgenes de maniobra internacionales. Pero, la cumbre empieza a mostrar otro escenario: tanto EEUU como China tienen incentivos para impedir un cierre prolongado de Ormuz. Eso deja a Teherán en una posición más incómoda. Estados Unidos mantiene presión militar y financiera. Pero ahora además aparece una presión silenciosa china para evitar una ruptura total del sistema energético regional. Ya empiezan a verse señales de flexibilidad selectiva por parte iraní. Algunos reportes internacionales indican que Teherán comenzó a facilitar el paso de ciertos petroleros asiáticos, especialmente vinculados a China y Japón. La lectura es clara: Irán intenta no romper completamente con Asia porque sabe que China sigue siendo uno de sus principales salvavidas económicos. En otras palabras, la crisis de Ormuz empieza a transformarse menos en un conflicto puramente regional y más en un problema de estabilidad económica global donde incluso China necesita involucrarse.

SEÑAL 4: Una relación que muestra distensión, que no es reconciliación