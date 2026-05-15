Inteligencia E&N

Estos son los bancos en El Salvador con mejor atención al cliente y experiencia digital

El estudio Top Of Mind elaborado por la firma Kantar Mercaplan revela que Bancoagrícola encabeza las preferencias de los salvadoreños en servicio y atención al cliente, experiencia digital y seguridad digital.

Por Inteligencia E&N La calidad en la atención al cliente, el avance de las plataformas digitales y la confianza en la seguridad tecnológica se consolidan como los principales factores de diferenciación entre las entidades financieras de El Salvador, según los resultados del primer Top Of Mind (TOM) bancario especializado en Atención al Cliente en Centroamérica y el Caribe elaborado por la firma Kantar Mercaplan. El estudio revela que Bancoagrícola encabeza las preferencias de los salvadoreños en las tres categorías evaluadas: servicio y atención al cliente, experiencia digital y seguridad digital.

En la medición sobre buen servicio y atención al cliente, la entidad fue seguida por BAC, Banco Cuscatlán, Davivienda y Promerica. En cuanto a experiencia digital —que incluye banca en línea y aplicaciones móviles— el liderazgo también correspondió a Bancoagrícola, seguido por Banco Cuscatlán, BAC, Davivienda y Promerica. “El estudio muestra que los mejor posicionados son aquellos reconocidos por ofrecer atención rápida, trato amable, capacidad de resolver problemas y generar confianza. Estos aspectos influyen directamente en la satisfacción y lealtad de los clientes, demostrando que la calidad del servicio sigue siendo clave para competir en el sector financiero regional”, aseguró Luis Mejía, Account Manager Honduras de Kantar Mercaplan. Mientras tanto, en el apartado de confianza en seguridad digital, Bancoagrícola volvió a ocupar la primera posición, acompañado por Banco Cuscatlán, BAC, Davivienda, Promerica y Fedecrédito.