La RAE elogia al escritor Sergio Ramírez: "es fundamental y comprometido"

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El escritor nicaragüense es candidato a ocupar una silla en la Real Academia Española (RAE), dejada vacante por el fallecido Mario Vargas LLosa.

Por Agencia EFE La Real Academia Española (RAE) elogió la vida y obra del nicaragüense Sergio Ramírez, de quien aseguro "es un escritor fundamental, generoso y comprometido", ahora candidato a ocupar el sillón L de la institución lingüística, que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa. El académico español Luis Mateo Díez leyó los méritos del candidato en un pleno extraordinario abierto al público que la academia celebró en la ciudad española de León.

"No creemos que haya mejor candidato que este escritor, premio Cervantes en 2017, y que vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país", añadió en alusión al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Su candidatura se votará dentro de una semana, aunque es rechazada por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que no la considera moral por el papel que desempeñó el literato en Nicaragua entre 1979 y 1990. Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que "ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto"; y además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, explica esa organización de víctimas. "La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española", según una carta enviada al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.