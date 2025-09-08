Centroamérica & Mundo

FUDECSO anuncia su disolución en El Salvador por la Ley de Agentes Extranjeros

Tras 33 años de trabajo en investigación, formación cívica y promoción de políticas públicas, la entidad comunicó que el nuevo marco legal en El Salvador hace inviable su continuidad.

Por revistaeyn.com La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) anunció su disolución y el cierre de operaciones en El Salvador, atribuyendo la medida a la “actual situación política del país” y a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) aprobada por el oficialismo de la Asamblea Legislativa. Tras 33 años de trabajo en investigación, formación cívica y promoción de políticas públicas, la entidad comunicó que el nuevo marco legal hace inviable su continuidad.

En su comunicado institucional FUDECSO rememora su aporte desde los acuerdos de paz, la cobertura legal a la unidad local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la publicación de libros, realización de seminarios y la difusión de análisis críticos sobre la realidad nacional.

Según el escrito, esas labores se han visto amenazadas por un entorno de “cierre del espacio cívico, persecución, hostigamiento y captura” que utiliza el régimen de excepción como herramienta jurídica. La fundación cuestiona la LAEX por convertir en práctica normas que, a su juicio, restringen la libertad de organización y expresión. Señala que la legislación impone obligaciones y prohibiciones a las organizaciones no gubernamentales, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.