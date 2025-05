Fumata negra: resignación en la plaza y disposición a volver

Los 133 cardenales no consiguieron elegir a un nuevo papa después de las dos votaciones celebradas en la mañana del jueves en la Capilla Sixtina y la del miércoles al inicio del cónclave.

Esta tarde se espera otra fumata hacia las 19.00 (17.00 GMT), aunque en caso de que los cardenales se pongan de acuerdo en el primer escrutinio, el humo blanco podría salir de la chimenea del tejado de la Capilla Sixtina en torno a las 17.00 horas (15.00 GMT).

La segunda fumata negra del actual cónclave, tras la segunda y tercera votación, ha sido acogida con resignación en la Plaza de San Pedro y con gente dispuesta a volver por la tarde para ver si es posible asistir al acontecimiento de la elección del papa.

En esta mañana de jueves la plaza registraba unas 10.000 personas, entre fieles y curiosos, cifra notablemente inferior a las más de 30.000 que anoche esperaron también en vano a que saliera el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina.

Un grupo de españoles de Llanes, en Asturias, que hacen un crucero, desembarcaron esta mañana en el puerto de Civitavecchia y se dirigieron directamente al Vaticano.

Su llegada coincidió justamente con la fumata negra, que se veía al fondo mientras ellos se hacían una foto de grupo.

Entre ellos estaba Juan Manuel, quien no se ha mostrado sorprendido por la segunda humareda negra: "No puede ser tan pronto" (la elección del papa), mientras Ana María está convencida de el próximo "no va a ser español" y la basta con que siga la "estela" humanista y conciliadora de Francisco.